12/2016

2017 Here we come:D

לפני כמה שנים יצאתי עם חברות והגענו לבר בערב השנה החדשה. הבר היה ברובו ריק, מה שהיה ממש כייף וגם פינקו אותנו. בכל אופן החלטנו לכתוב wishlists והנה שלי (כי אחת מהחברות שמרה אותו):



זה היו דברים די פשוטים יחסית. ובגדול בכללי משאלות/יעדים/רשימות למיניהם לכבוד השנה החדשה זה פחות הקטע שלי. לא כי רשימות זה לא הקטע שלי. אלא פשוט העובדה הפשוטה שאני לא אוהבת לעשות אותן במיוחד לכבוד משהו. אצלי הן עניין כמעט יומיומיP: אז הנה מה שהתגשם או לא: לא צבעתי את השיער. סיימתי את התואר+ יצאתי לדייטים בלי החברות שלי >< לא כתבתי את הפאנפיק ולא כתבתי את השיר על לולה. כן שלחתי שירים לתחרות שירה-לא ניצחתי:) נסעתי לברלין (עם חברות). אמרתי לסבא וסבתא כמה פעמים שאני אוהבת אותם. ראיתי את The Bridge עוד לא הקשבתי לאלבומים של ביונסה וליידי גאגא במלואם. כבר לא זוכרת אם יצא משהו חדש מאז או לא. יש מצב שכן... יצאתי לרקוד כל הלילה, אפילו עשיתי את זה כמה פעמים. לא כתבתי ספר, אומנם חשבתי על כך ועל לפרסמו טריליון פעמים>< ולשנה הבאה? אני קצת עייפה עכשיו, אכתוב לי רשימה עצמית למחר ואולי מחר אכתוב רשימה רישמית לכבוד 2017.



בעצם לא.