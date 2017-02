2/2017

let it go

אני פשוט צריך להתנתק מהכל. מכולם. וללכת לגור לבד איך שהוא. כי אם אני לא אהיה ליד אנשים, אני לא אנסה להתחבר איתם. ולא אתבאס כשאני אכשל כל פעם מחדש. כן הצמחתי לעצמי איזה חבורה קטנה, אני ועוד כמה בנות. זה כיף מאוד, אבל אני קצת מרגיש כמו הידיד ההומו שלהן. מרגיש מיעוט. הבעיה שאין עוד אף גבר שאפשר לצרף אלינו. וזה שוב מה שמוכיח לי שאני יותר מסתדר עם בחורות מאשר עם גברים. ועדין, לא מצליח למצוא בת זוג.