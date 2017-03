3/2017

guess who back and better than ever

היי בייביז. אז אחרי שנים על גבי שנים שלא כתבתי כאן ( טוב כולא מהעשירי לאוגוסט 16') חזרתי והפעם לתמיד! אז הסיבה שבעצם לא כתבתי כאן יותר היא בעיקר בגלל הצבא. אז עדכון קטן בעצם מה עבר עליי כל הזמן הזה עד עכשיו : ♛ עשיתי טיול לארגנטינה, מקסיקו וארה"ב. ♛ בארה"ב הייתי בפגישה ענקית עם עוד מלא שוגר בייביז בניו יורק. ♛ הייתי סוף שבוע ביון עם שוגר דדי שהכרתי במסיבה אחרי הפגישה והיה מדהים ורומנטי. ♛ אחי הגדול התחתן!! החתונה הייתה מדהימה ובכיתי. המון. ♛ התגייסתי לצה"ל !!!! פרופיל 97 ואני נורא צהובה ואני מאוד אוהבת את התפקיד שלי אבל זה לא לכאן. ♛ הפכתי לכתבת באתר seeking arrangement איפה שהכרתי את רוב השוגר דדיז שלי, וזאת בין העבודות הכי מדהימות שהיו לי אי פעם! חייבת לציין שכשאת בצה"ל אין לך יותר מידי זמן להעביר עם השוגר דדי שלך, אז הייתי חייבת להגיד ביי לתקופה. אבל בדקתי את המייל שלי ואלוהים איך שהפצצתם אותי בשאלות וסיפורים מעניינים שלכם ואני חייבת לציין שזה הדהים אותי וריגש אותי לקרוא את כל מה שכתבתם לי! <3 אשמח אם תשלחו עוד שאלות למייל שלי swgrbyybryyly@gmail.com ואני אענה עליהם בפוסט הבא! ♛ xo Sugar Baby R