8/2017

פוסט 6: לינקין פארק .

אוקי אז היי לכולם , אני יודעת שאמרתי שאני אעשה פוסט יום - הולדת שנה לבלוג . אבל כרגע אין לי ממש מצברוח לזה . אזזז החלטתי לעשות פוסט ללהקה לינקין פארק שאיבדה את הסולן שלה לפני שבועים בערך . ( צ'סטר בנינגטון ) פוסט קצת שונה . הוא יהיה קצר , מייד אחריו אני אתחיל לעשות את הספיישל שנה :> . שכמו תמיד זה יהיה באיחוררר . עצלנית שכמותייי . אוקייי אז נתחיל מזה שלינקין פארק היא הלהקה השניה הכי אהובה עליי אחרי פאניק אט דה דיסקו שתאמת כבר הרבה זמן לא להקה ( אז נחשיב את ברנדון לזמר סולו . ) " סולן להקת לינקין פארק צ'סטר בנינגטון שם קץ לחייו , כך דווח באמצעי תקשורת בארצות הברית . הזמר בן ה - 41 , נמצא תלוי בביתו באחוזתו הפרטית בלוס אנג'לס . גופתו של בנינגטון , בעל היסטוריה של התמכרות לסמים ואלכוהול , נמצאה סמוך לשעה 9 בבוקר ( שעון לוס אנג'לס ) . " 15 השירים הכי האהובים עליי במשך השנים ( 2000 - 2017 ) אני יודעת שהרבה לא יתחברו , אבל בכל מקרה , לדעתי , כדי להם לתת לזה ניסיון :> . One Step Closer ( 2000 , 24 באוקטובר ) « דעתי על השיר » שמעו אני ממש אוהבת רוק , כל הסוגים גם חלש וגם צרחות ( תלוי איזה צרחות ) במקרה הזה היה לי קצת קשה להתרגל לזה . אבל בסוף ממש חרשתי עליו . אני פחות ממליצה למי שלא אוהב צרחות . ומי שאוהב את הזאנר בטח כבר מכיר את השיר הזה . In The End ( 2001 , 27 בנובמבר ) « דעתי על השיר » בואנה כמה חרשתי על זה אין לכם מושגג . אחד השירים האוהבים עליי , השיר הזה לא רועש ככ כמו הקודם , הרבה ראפ ופזמון מהממםם . אני ממליצה לכולם , אני חושבת שאפשר להתמכר לשיר בקלות . Faint ( 2003 , 9 ביוני ) « דעתי על השיר » עוד שיר מהמם עם ראפ ופזמון קצת רועש אבל מושלםםם . לא חושבת שכולם יתחברו אבל כדי לנסות . Numb ( 2003 , 8 בספטמבר ) « דעתי על השיר » אוקי אז אני חושבת שזה השיר הכי מוכר שלהם , וגם הראשון שאני הכרתי . הייתי ממש חורשת עליו אבל עכשיו אני פחות אוהבת אותו ואין לי שמץ למה , בקיצורר כל אוהבי הרוק בטח כבר מכירים את השיר הזה . ומי שלא שיכנס מהר לשיר !! Breaking The Habit ( 2004 , 14 ביוני ) « דעתי על השיר » נתחיל מזה שאני חושבת שהקליפ של השיר הזה נדיר רצח . זה בעצם די אנימה כזאת אני חושבת . ( לא שאני ממש מבינה באנימות , אבל בכל מקרה . ) השיר הזה ספסיפית די שקט יחסית לשאר השירים שלהם . בהתחלה לא הכי התחברתי . אחרי ששמעתי הרבה פעמיים זה ממש תפס והייתי חורשת על זה בלופים :> . What I've Done ( 2007 , 3 באפריל ) « דעתי על השיר » אחד השירים הממש ממש אהובים עליי ואני באמת ממליצה עליו לגמרי . נתחיל בזה שהוא כן רועש , ולי קצת קשה להתחבר לזה . אחרי הרבה פעמיים ששמעתי אותו הוא הפך לשיר הכי אהוב עליי בתקופה מסויימת :> . Bleed It Out ( 2007 , 17 באוגוסט ) « דעתי על השיר » אחד השירים הממש רועשים של לינקין XD , שנפלתי בקסמיו כמו השאר . אני חושבת שהרבה לא יתחברו . אז אני פחות ממליצה , מי שאוהב רועש זה השיר . Leave Out All The Rest ( 2008 , 15 ביולי ) « דעתי על השיר » וואו אוקי אז זה בעצם השיר הכי אהוב עלי של לינקין פארק כרגע . שיר מושלםם ויחסית שקט . באמת שאני ממליצה לכולם להכנס עליו ולשמוע אותו עד הסוף , תמיד שאני שומעת את השיר הזה יש לי צמרמורת . New Divide ( 2009 , 18 במאי ) « דעתי על השיר » אין לי ממש מה להרחיב , אחד השירים היותר טובים של ליניקין . בלי צרחות אבל כן קצת רועש . Waiting For The End ( 2010 , 1 באוקטובר ) « דעתי על השיר » השיר השני שעושה לי תמיד צמרמורת שאני שומעת אותו . מורכב יותר מראפ ופזמון נדיר וממכר :> . שיר בטון רגיל תאכלס , ממליצה לכולםםם . Burn It Down ( 2012 , 16 באפריל ) « דעתי על השיר » שיר נדיר וסקסי ואין לי ממש להרחיב עליו XD . Castle Of Glass ( 2012 , 7 בדצמבר ) « דעתי על השיר » שיר מדהים ואחד מהראשונים שבאמת הייתי חורשת עלהם כל הזמן , ושאני אומרת כל הזמן אני מתכוננת לזה XD . עושה צמרמורתת . Final Masquerade ( 2014 , 10 יוני ) « דעתי על השיר » אחד השירים הממש עמוקים , הייתה תקופה שממש הייתי שומעת אותו כ-ל ה-ז-מ-ן . ממליצה לגמרייי .

Good Goodbye ( 2017 , 13 באפריל ) « דעתי על השיר » אחד השירים החדשים של לינקין פארק מהאלבום החדש . שיר מושלם , נדיר , מהמםם וכל הדברים הטובים שאפשר לומר על שיר . כולל ראפ של מייק ועוד ניגות (?) XD . ופזמון נדיר של צ'אסטר :> . Talking To Myself ( 2017 , 25 ביולי ) « פה זאת יותר פריקה מאשר דעה » נתחיל בזה שאת הקליפ של השיר הזה לינקין פארק העלו ארבע שעות בלבד לפני ההתאבדות של צ'אסטר . השיר תפס מלא צפיות בגלל הפאקינג התאבדות שלו . ( מה שממש ממש מעצבן אותי ) . האלבום החדש של לינקין פארק קיבל תגובות רעות מצד המעריצים ( אין לי שמץ למה ) , ואחרי ההתאבדות ? כולם פתאום ממש אוהבים את האלבום . וכל ה"לא אהבתי" בשירים החדשים הפך ל"אהבתי" . זה כ"כ מחרפן ומעצבן שאין לכם מושג כמה . ~ אוקי כתבתי פה הרבה , פרקתי :> . אוקי , אני יודעת שהפוסט הזה ממש קצר . אבל רציתי לעשות משהו שונה . מחר אני כבר יתחיל לעשות את הספיישל :> . תמחאו לי כפיים עשיתי את הפוסט הזה סך הכל יום XD . סוף שבוע טוב לכולם 3> . אוהבת נועה .