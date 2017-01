1/2017

I won't let this build up inside of me

היא לא הבחורה הכי חייכנית שתפגשו. היא מתביישת בפצעונים שצצים שוב ושוב על פנייה למרות שגיל ההתבגרות מזמן עבר ושום דבר לא עוזר. היא אובססיבית למשקל ולגוף שלה כבר חודש שהיא למדה להגיד לא מוחלט למאכלים מקמח לבן ומתוקים שמציעים לה. היא עצובה עצובה מאוד. היא מרגישה פגועה מאוד כי חסר לה חיבוקים. כי היא משתוקקת אליהם יש לה דמעות בעיניים כשהיא מקלחדה זאת. מישהו , שמישהו יגיד לה כמה היא יפה כמה כול הכבוד לה על ההתמדה שלה על העצמאות שלה. על שהיא ככ משקיעה בסקס. למה אף אחד לא אומר לה?! היא פגועה . כמו תמיד זה מגבר אחר. הפעם היא פגועה מ ע***. ממנו יקח לה קצת זמן לשכוח כי הוא היה הכי חתיך מאלה שיצאה איתם עד עכשיו. אני משוגעת אהמאהמ זאתאומרת היא משוגעת. היא משלימה את החסר עם הכסף בעבודה עם הספורט עם האוננות עם החיוכים המזויפים עם הנחמדות שהיא לא אוהבת אבל בשביל שיאהבו אותך חייבים לזייף נחמדות . היא רוצה להתמוסס בכול מה שקורה בעולם הזה . היא רוצה לאמץ כלב כי גם הוא סוג של השלמה למה שחסר לה. היא רוצה להוליד ילד ראשון בשנות העשרים הראשונות שלה כדי לגדל אותם בדרך שמחה ותומכת בניגוד לאימא שלה. היא אוהבת עד מאוד את השיר slipknot- vermillion והיא לא שמה על ע*** ועוד מעט היא תצא לריצה כי היא בחורה חזקה ולא תרשה לשום בחור שרירי גבוהה נחמד ועמוק תובנות לפגוע בכבודה .