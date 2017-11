אל תלמד אותי, מאסטר

11/2017

מוקדש לכל אותם "מאסטרים", יודעי הדבר, בעלי התשובה,

לכל סוגי הדתות, ההיפים, אנשי הנסתר, אנשי הרוח והאדמה:

תחשבו עלי כמו על כבשה תמימה, יושבת בסוכה.

יושבת בזולה, במנזר, בשדה שבחרו לה.

לועסת ואומרת אמן

אם אני לא מתנגדת ומתעקשת שלא - אז זה בסדר, זה כן

אני מחפשת הולכה, הוראות הפעלה:

שמישהו ידריך, יגיד מה לעשות, מה טוב, מה רע.

שתיהיה השגחה, שמישהו ידאג

חומרית ונפשית, כלכלית ובריאותית.

יספק תעודת וודאות לכל מחשבה קיומית

צרת רבים זה הרבה יותר מחצי נחמה

"אם הרוב הוא טיפש אהיה גם טיפשה!"

אצטט פסוקי אל אמלמל תפילה

אשנן את המנטרות, ושאר קלישאות בשפות שאני לא מבינה

בצורות וטקסים שמישהו החליט וקבע.

אז ויתרתי קצת על החשיבה,מה רע??

קיבלתי מנגד חיי קהילה

הרגשה שכולנו חולקים את הגורל בסירה

ובראשה הרועה, פותר כל בעיה!

תחשבו עלי כמו בורג שולי על קורה לא שימושית,

במכונה משומנת, בורג שדפקו בלי תכלית.

בטוח שנצחתי את המערכת הרי הברגתי את עצמי קצת החוצה,

עיקמתי חצי סיבוב.

הגיע טכנאי עם מברג מצויין והכניס אותי פנימה שוב בלי בלגן.

לא צריך הרבה שכנוע בכל זאת, בורג מועד לקיבוע,

והנה שוב אני תקוע, בכלל לא בטוח לגבי התפקיד שלי

אולי חלק עודף מסך גורמי המכונה,

כנראה סתם תקעו אותי פה, הבריגו חזק אבל בלי מטרה

בורג ספייר שנפל והוברג חזרה.

אז אני מרגיש קצת מרומה, מודכא, בורג בלי תפקיד בחבורה.

בדיוק אז מגיע הבורג ה"מאסטר", "מספק התשובה",

בגלימה לבנה שמכסה חליפת עסקים דוחה

הוא מתחיל להטיף,

נוטף בתשובות פסיכולוגיות, קוסמיות, מטאכימיות, פותר כל שאלה!

רק פותח תספר, מצטט אמירה

והכל כאילו חולף, שוב אני בורג כשורה!

הוא מנסה להגיד לי שכך זה עובר

וככה בורג עקום מסתדר.

אני לא מתרצה ומקשה עליו קצת:

"הציטוט לא עוזר לי, המנטרה הזו לא מביאה איתה שום הקלה"

עקשן ! מתעקש איתי חזרה ואומר:

"נו קדימה דרושה ממך יותר א-מ-ו-נ-ה."

ואז הבנתי שיש בעיה.

האמונה שלו היא "הסדר"

לעומת ההגיון שלי ש"מבולגן" נורא.

חזור ואמור ובלופ הם שרים:

כל כבשה צריכה רועה

כל סיר מכסה

כל בורג מברג

כל פטיש את המסמר ניקח מהר

ונאמר אמן ונאמר קדיש ונגיד

טנק יו גיזס ומאמא, ו-

DEAR LORD HELP ME PLEASE

ולהתמסמר, ולשכוח את עצמך.

להתמסר, להתמסחר

להיות מובל ושטוף

כי אחרת אם לא יכוונו אותי, מדי פעם, כל שינוי בתוכנית, כל רגע, כל תפנית,

אם לא יסרסו כל מחשבה עצמאית!!!

אולי נגלה שכבשה זו זאב.

וזאב זה איילת.

ונוכל להפרד מדרך מוגבלת.

כי אפילו כבשה לא כל כך מיוחדת

יכולה לבד לגלות:

(בלי בילבולים, מתווכים, שקרנים, ומוכרי חלומות, שדואגים להגדיר לה שוב ושוב מטרות)

שאמנם היא כבשה לא כל כך מיוחדת אבל היא הרבה מעבר למה שה"מאסטר", הרב, הרועה,

המורה, מכשף האוויר והכסף, חושב וחשב שהיא יכולה להיות.