קורט קוביין אמר פעם...

1/2017





".I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not"

הבנתי את זה רק אתמול. רק בגיל 18 זה הגיע אלי ואני מרגישה כל כך מטומטמת שזה קרה רק עכשיו, אבל היי... עדיף עכשיו מאשר אף פעם.אני רוצה לחזור להיות... העיניין הוא שקצת הלכתי לאיבוד בשנתיים האחרונות, ניסיתי להיות כל דבר אחר אבל העיקר לא להיות אני כי הייתי בטוחה שאני משעממת ומטומטמת וכל כך שנאתי את עצמי אבל עכשיו אחרי שנתיים הגעתי לנקודה בחיים שבה הבנתי שעם כל החיפוש הזה של "לבנות את עצמי מחדש", תוך כדי השפעה של אנשים אחרים עלי, אני אף אחד היום.ורק המחשבה על כך שאם הייתי נשארת אני, הייתי מפתחת את עצמי בצורה מטורפת והייתי מגיע לנקודות שאני חולמת להיות בהן כבר ממזמן.ניסיתי להיות מישהי אחרת כדי שאנשים יאהבו אותי... אבל עכשיו אני מבינה שכל זה מזוייף. אני מזוייפת והאהבה שלהם כלפי גם מזוייפת ואני לא רוצה את זה בחיים שלי.אז אני אומרת Fuck it אם אתם שונאים אותי, אבל לפחות תשנאו אותי על מי שאני באמת.