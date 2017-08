8/2017

והנה אנחנו שוב

כל פעם שאני מסתכלת עליו עולה לי חיוך

בלי כוונה

ולפעמים הוא מחייך בחזרה ושואל ״מה״

ולפעמים לא.

וזה מוזר

אבל

...

ויש לו פיצה פייס

וזה כזה מצחיק

ובא לי להגיד לו

אתה והפיצה פייס שלך

והלוואי ושניכם תחייכו תמיד.

חוץ מזה

Enjoy every breath you take

And may this smile never go off that beautiful face of yours

יא לאבלוי ציביה מאיה.