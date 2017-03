מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 3/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 11/2014 7/2014 3/2014 9/2013 7/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 11/2012 9/2012 8/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011







הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

3/2017

על מחשבות שליליות ותחילתו של טיפול פסיכולוגי

טוב הכל עם אוליבר סוג של בסדר כנראה אולי זאת אני מתמקדת בשלילי וזה לא שאין, תמיד יש ותמיד יהיה אבל להתמקד בזה.. זאת כבר בעיה, מחלה פתאום תפסתי את עצמי נזכרת במשהו קטן ונחמד שהוא עשה בשבילי תפסתי את עצמי מבינה שהוא כמו שאני יודעת ממש בסדר אז למה תמיד כשאני חושבת עליו עלי ועלינו אני כאילו בוחרת לזכור רק את הדברים הקשים והשליליים? הרס עצמי - אני חושבת שכבר נכתב פה בעבר נעבוד על זה אחרי שנים שאני יודעת שאני צריכה פסיכולוג, שיעשה לי קצת סדר בראש ובנשמה ויפתור לי את כל הבעיות (בתקווה) קיבלתי את הפוש שהייתי צריכה בשביל להתקשר לאחד מהפסיכולוגים שבהסדר עם הקופה, כי בכל זאת - למי יש תקציב לפסיכולוג אמיתי..? וקבעתי פגישה אז כן, זה לא עכשיו ואני אצטרך קצת לחכות, אבל אני עשיתי צעד אני מקווה שזה ילך כמו שאני רוצה ושאני אוכל כבר בפגישה הראשונה להבהיר לה שאני באתי לטיפול מזורז ואח"כ להיכנס לעומקים כי יש הרבה, המון, במה לטפל. אני חושבת שאני המטופלת המושלמת, שנים יצטרכו בשביל להפוך אותי לבנאדם נורמטיבי.. תלמדי לקבל ביקורת תלמדי לשמור על מקום עבודה תלמדי לחשוב חיובי תלמדי לבטוח בעצמך תלמדי לבטוח באחרים תלמדי לאהוב תלמדי לשחרר תתמודדי עם העבר שלך תתמודדי עם עצמך ועם מי שאת תאהבי את עצמך, אבל באמת והרשימה עוד ארוכה אז טיפול פסיכולוגי LETS GO

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי as if Adult , 21/3/2017 14:43