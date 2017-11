כינוי: קיפוד בלי קוצים

11/2017

קמפיין me too#

*כמובן שגם גברים יכולים להיות מוטרדים מינית וגם נשים יכולות להיות מטרידות. פשוט נתקלתי ביותר סיפורים על נשים מוטרדות ולכן,הדברים נכתבים בצורה שכזו ומתוך נוחות*

המדיה החברתית געשה לאחרונה בעקבות אותו קמפיין שהחזיר לשיח את עניין ההטרדות המיניות. הקמפיין הוליד פוסט של גבר שטען, בקצרה, שאם כל אחת מוטרדת אזי כל אחד מטריד. מבול התגובות של הגברים בעקבות הפוסט הנ"ל ולכתבה של אורנה בנאי על עניין האונס או לא אונס גרמו לי להתעצבן, שוב. הטענה של גברים היום היא שאי אפשר כבר להתחיל עם בחורות. נתקלתי בתגובות של גברים שאומרות שהטרדה היא עניין סובייקטיבי ולכן אי אפשר להגיד משהן בכלליות או להאשים את כל הגברים בהטרדה- כי דבר מה שכביכול נחשב פעוט וחסר חשיבות מבחינת גבר יכול לעבור כהטרדה מינית אצל אישה. וזה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהקמפיינים מסוג me too# מנסים להעביר. גברים צריכים להבין מה מטריד נשים. אנשים, גברים ונשים, צריכים להבין מה הם עושים לא בסדר- מה מביחנתם נחשב כשולי אבל מהצד השני נתפס כמטריד ולא נוח. הרזולוציה משתנה, מהתייחסות למשל כלפי יחסי מרות עברו ליחסי כוח בכל מיני סוגים של מסגרות. ממנהלים במשרדים כלפי נשים הכפופות עברו לדבר על אנשים בעלי כוח והשפעה כגון זמרים מפורסמים כלפי מעריצות. ועכשיו הזמן לדבר על הדברים הקטנים שמתרחשים ביומיום, להרבה נשים, באמצע הרחוב ובאמצע היום. לא רק בסמטה חשוכה מאחורי השיחים. הבעיה היא שאותם גברים באמת חושבים שנשים עסוקות בדברים סובייקטיבים שקורים רק להן. אבל ברגע שיותר מאישה אחת מדברת על נושא שמטריד או מציק לה, כנראה שזה לא עניין סובייקיטיבי. נשים לא צריכות שיגידו להן מה מטריד אותן, או לחילופין שהמעשה נעשה בשוגג ולא התכוונו להטריד. העניין הוא שזה צריך להתרחש ההפך- נשים שאומרות מה מטריד אותן כדי שגברים ידעו מ הדברים שהם עושים שמטרידים נשים. גם הדברים הקטנים, הזניחים והכביכול לא מורגשים.

נכתב על ידי קיפוד בלי קוצים , 5/11/2017 11:57