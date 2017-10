10/2017

הכל מאז הזורבה טוב יותר, אני לא מרגישה שהגעתי לתובנות עמוקות חדשות כמו שפשוט כל הפחד מעצמי התפוגג קצת.

הכל צלול יותר, אני מרשה לעצמי להיות אני בכל צורה שזה מתבטא, יש לי יותר ביטחון וחוזק.

אני רוקדת יותר, צוחקת יותר, מדברת יותר, ומבטאת יותר

מבלי להתנצל,

מבלי להתחנף,

מבלי לפחד מהמקום שיש לי ומהנוכחות שיש לי.

אני מרגישה שיש בי יותר שקט, ויכולת להתעלות על הרגשות שבדרך כלל משתלטות על כל הגיון.

אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת מה אני לא רוצה

אני לא מפחדת להפסיד את מה שלא שלי, ולא מפחדת לפספס דברים שלא מתאימים לי.



(אפילו עברתי את מבחן הבחור מהודו, הוא כתב שוב וזה לא סחף אותי בחזרה פנימה.. ואני מאוד גאה בעצמי שאני מצליחה לראות סוף סוף- גאדאמט באמת סוף סוף את הקשר שלנו בצלילות.. אני מצליחה לראות את הסיבה שאני פועלת ונסחפת ונהיית עיוורת.. הכל ברור עכשיו סוף סוף.. ואני כבר לא מחפשת תשובות מאף אחד, ולא מחפשת את האושר שלי באף אחד אחר.)

הזמן עובר מהר מדי, אני מנסה להספיק המון דברים ואני בעצם לא מתחילה בכלל לעשות כלום

השוק של הטיסה משתק אותי, ומצד שני אין מאושרת ממני שאני טסה מהמקום הזה שאני עכשיו..

כשהתחלתי לחשוב על הטיסה אז זאת הייתה בריחה, פתרון אולטימטיבי למשהו שלא באמת קיים (או לפחות לא יכול להיות קיים אם את לא במקום שפנוי למצוא אותו) וחשבתי שזאת תהיה הדרך שלי למצוא את עצמי ואת האושר שלי ואת הדרך שלי..

אבל עכשיו אני מרגישה שאני גם ככה בתהליך הזה, ואני יכולה למצוא את עצמי בכל מקום, ואני גם מוצאת.

ואני נוסעת עם קושי שאני משאירה הרבה דברים שאני אוהבת מאחור, ומפסיקה הרבה דברים שאני רוצה להמשיך

ואני לא בורחת, כי אין לי ממה, אפילו כבר מעצמי אני לא מחפשת..

אני באמת נוסעת למסע, שאולי יהיה בו המון ואולי יהיה בו מעט אבל בכל מקרה אני אהיה בו נוכחת..

וזה יותר ממדהים.





Little darling, I feel that ice is slowly melting"

Little darling, it seems like years since it's been clear

Here comes the sun, here comes the sun

"And I say it's all right