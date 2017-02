2/2017

כשק' מבקרת בארץ היא משתקעת בכוך שלי ואני כמעט נמס. אני פורק אליה את כל הריק שבי ומתמלא מחדש כאילו לא היו לי ארבעה חודשים של שומ-דבר. באישון לילה אנחנו יוצאים לקנות מצרכים להכין ארוחת ערב, לבושה בשמלה מעוטרת בשאריות נקלס ממני אני אומר לה שתשים על עצמה משהו כי "it's 8 degrees outside" אבל בשבילה זו טמפרטורה למראה קליל וזורם ו"less than a block away". היא מקפצת החוצה ומחזיקה ביד שלי עם ראש חצי שקוע בכתפי ואני מתחמם למרות מזג האוויר הלא לגיטימי בשבילי אני ישן הכי טוב ככה ומתמלא בכוחות חדשים והרפתקאות חדשות.