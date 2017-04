מלאו כאן את כתובת האימייל

4/2017

it was almost love

זהו, נגמרו לך ההזדמנויות היו לך יותר מדי בסדר.. זה הגיע לך, אתה משהו מיוחד יש הרגשה של החמצה, אתה מהאנשים האלה שאני יכולה לעשות להם טוב מהאנשים האלה שיכולים להציל אותי והייתי צריכה את הגלגל, כלכך הייתי צריכה אותו אבל היית מבולבל, לא ידעת איך לאכול אותי, או כל בחורה אחרת כי אתה ילד, שלא מבין יותר מדי. ובכל זאת הכי בוגר שאני מכירה בגילנו. פספסת, פספסתי גם אני ואני לא מפסיקה לחשוב מה היה איתנו עכשיו אם הייתי עושה דברים אחרת היית יכול להתאהב בקלות הייתי יכולה להיות פחות דפוקה בזכותך יכולת לחסוך לי כלכך הרבה גברים מיותרים בדרך יכולת להיות האהבה הראשונה שלי ואני שלך ואם היית מציע לי לברוח איתך הייתי חושבת על זה ואז מכה את עצמי כי בזבזתי זמן בלחשוב אבל בסוף ברחת בלעדי ואני נשארתי כאן ולא טוב כאן וגם לך לא טוב שם אבל זהו, ההזדמנויות שלך להציל אותי ההזדמנות שלך למצוא אושר איתי חלפה ולא תהיה עוד אחת. הפסדת אותי, קזס, ואני אותך. הפסדנו אושר בגלל שאתה פחדן כלכך בגלל שאתה ילד, שלא מבין כלום. "it was almost love"

נכתב על ידי , 2/4/2017 17:19