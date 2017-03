3/2017

I WAS ALL OVER HER

ואיך זה שבכל פעם דווקא בך אני רוצה לגעת, ואל הידיים שלך אני משתוקקת כל כך. שייגעו בי שוב, שילטפו אותי. שייתפסו אותי חזק, שיכאיבו לי. דווקא לי, מכולן. זו תשוקה שאי אפשר להסביר; השתוקקות עד כדי כאב אל הטוב והמוצלח יותר ממני, אל הבלתי מושג. הכל כדי להאמין שאני יכולה, גם כשאני יודעת שאני לא. גם כשאני בטוחה שאני לא. ואיך זה שאני כל כך רוצה אליך, אל המיטה המבולגת ואל הבלאגן הקטסרופלי שלך. דווקא שם אני רוצה להיות. בין הסדין לשמיכה. בין הכמעט-כאב להנאה. בין כל מה שאני מעדיפה לשכוח לבין מה שאני רוצה שיימשך לנצח. ואולי סקס הוא סתם תירוץ להתאהב, בכל פעם שהאור הופך לחושך, וההתגוננות הופכת לעירום מוחלט. וחם לי עכשיו, פתאום. חם לי בפנים, ובחוץ, בדיוק איפה שאתה נוגע. בדיוק איפה שאתה יודע שאני כל כך רוצה שתגע. שתרגיש. ואיך זה שאתה יודע הכל, ואני לא יודעת דבר, וזה הופך אותי למשוגעת, לא פחות ממך, ברגע הקטן הזה, מתחת לשמיכה, כשהשקט הפך לרעש, במאית השניה, וזה כל כך טוב, להרגיש, אבל מה?