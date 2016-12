12/2016

סטרפטיז.

'Love is like a bomb, baby, c'mon get it on'

אתה יושב בכיסא מולי, הכנתי לך הפתעה. אתה משלב ידיים ומחייך. איך כבר אני יכולה להפתיע אותך, מה לא ראית. 'Razzle 'n' a dazzle 'n' a flash a little light' אני מחייכת חיוך ממזרי ומפנה אליך את הגב. מרעידה את הישבן. מענטזת, שרה, רוקדת. מזיזה את האגן, את החזה, את הכתפיים, את הצוואר, את השפתיים, את האצבעות. אבל את כל זה כבר ראית. 'C'mon, take a bottle, shake it up' החולצה יורדת. אני מסתירה את החזה. מסובבת אליך את הגב ומחוץ לטווח הראייה שלך פושטת את החצאית. תחתונים וחזיה. אבל את כל זה כבר ראית. 'Pour some sugar on me' אני מזיזה את הידיים. מתגרה בך, מזיזה את הבד הצידה, חושפת קצת שד, ומכסה אותו שוב. אבל גם את זה כבר ראית. 'Pour some sugar on me' אני מחככת את האגן שלי במפשעה שלך, מלטפת אותך, את הפנים שלך, את החזה שלך, טיזרית איומה. אבל גם את זה, ראית. 'Yeah! Sugar me!' המוסיקה נעצרת. והסטרפטיז מתחיל. אתה רוצה לראות את מה שעדיין לא ראית. לקלף עוד שכבת נשמה אחת בדרך לליבה שלי.

נכתב על ידי , 24/12/2016 22:25