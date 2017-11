11/2017

דרמה משפחתית





אז נפל לי פתאום האסימון. אני רואה סדרת דרמה משפחתית שהיא פחות דרמטית מהחיים האמיתיים שלי. יש לי במשפחה כל כך הרבה דרמה, פחות Acting out מאשר בטלויזיה, יותר שומרים לעצמנו את הכל, אבל יש הכל. הכל. רק דודה שלי לבדה הייתה יכולה להיות כוכבת של סדרה, אבל אם תוסיפו את שאר המשפחה זה ממש אינטנסיבי. כשהייתי קטנה האמנתי שאנחנו משפחה נורמלית, לפי המדדים שלי. בעיקר כשפגשתי את המשפחות של חברות שלי. לא היו דרמות, או לפחות לא ידעתי עליהן. או שסתם לא התייחסתי במיוחד לחלק מהדברים. אבל הרבה השתנה, אני חלק מהשינויים כמובן. נמאס לי מדרמות. דרמות זה כיף כשהן לא שלך. חשבתי על זה איך יראו חיי בעוד כמה שנים וקשה לי להחליט. כשהייתי קטנה לא ידעתי, ממש לא. בגיל העשרה אם חשבתי על העתיד חשבתי שאמות עד הגיל הזה. ועכשיו כשאני מסתכלת קדימה אני רואה מעט מאוד אופציות, אם בכלל. האם יש אופציות? אני לא רוצה להיות מבוגרת, לא רוצה להיות זקנה. אני רואה איך זה ולא מבינה למה אנשים רוצים להגיע לגילאים שכאלה. אפילו הגיל של הוריי בסביבות השישים נראה לי מופרך ולא רציונאלי בשבילי. אפילו ארבעים נראה לי הזוי. הדרמה היחידה שאני רוצה ליצור בחיי היא לא להיות. ואז הדרמה בכלל לא תפריע לי, היא לא תהיה שלי. הם ישארו פה עם כל הדרמות שלהם והסוף שלי.

