10/2017

Welcome back Israel

איך התרגשתי לראות בטלויזיה על הזוועה בלאס וגאס. הייתי שם רק לפני שלושה שבועות. גם בפארק יוסמיטי התמוטט איזה סלע שהיינו לידו\ עליו. אבל אנחנו חזרנו בשלום. איך שחזרנו חוזרים המתחים. מקבלת הפנים "הנחמדה" בשדה התעופה ע"י אחד העובדים, העובדים ברכבת ישראל, הנהגים בכביש ועד מתחים בבית ומשפחה. אבל בסך הכל היה נחמד והסתדרנו לא רע. היו מריבות קטנות וויכוחים, אבל ציפיתי שקל- לא יהיה. ובמעבר קצת חד, אולי זה דווקא קצת קשור, מוצאת את עצמי שוב מסתכלת על דירות חדר בחיפה. מנסה למצוא משהו שנראה סביר בתמונה או בתיאור שלא עובר את ה2000 לחודש, אתם יודעים, משהו שאוכל באמת ללכת לראות. אבל אני צריכה גם לחפש עבודה. אחרת לא אוכל לעבור בחיים לשום מקום, אולי חוץ מלרחוב. אגב רחוב, בארה"ב יש כמויות אדירות של דיירי רחוב, ככה קראנו להם כדי להימנע מהמילה האנגלית "הומלס"... לכל הומלס שלישי כלב. מתופח יותר ממנו. כמה שזה עצוב וכואב לראות אותם. ומגעיל גם... הוציא לנו את החשק לפעמים מהנאה. כל עוד הוריי חיים אני כנראה לא אמצא עצמי ברחוב, אלא אם באמת לא אוכל לסבול אותם יותר, אני אוהבת לפעמים וזה אבל הם יכולים לשגע אותי ברמות אחרות. אם זו שאלה של רצון, הייתי נשארת כל היום בבית ממשיכה בחיי העלובים ורואה אנימות כל היום. אבל יש משהו קטן, בראש שלי שרוצה שקט ופרטיות וזמן. ועצמאות. ושלווה. זמן להתגעגע. חייבת להוסיף- ראיתי בארה"ב הרבה חיות, ביזון למשל, חיה שמזכירה בסופו של דבר פרה. גדולה מאוד ומסוכנת קצת יותר. כולם אותו דבר. בסופו של יום. ראיתי עשירים, חייכנים משחקים גולף, יושבים במסעדות ראיתי עניים, דיירי רחוב, מסריחים, מלוכלכים ראיתי אנשים עובדים, עבודה קשה, חייכנים, ראיתי ילדים שקונים גלידות יקרות ושוקולד אחרי בית ספר ראיתי תיירים, מקומיים, אנשים עם חליפות ואנשים עם מצלמות, משקפות עם כלבים עם ילדים. זקנים. צעירים. נשואים טריים. עמים שונים. כולם אותו דבר. לפחות ככה הם נראו לי. פשוט כולם נראים לי אותו דבר.

