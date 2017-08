8/2017

Well, it's been a while.

הייתי פה, הייתי שם.

עשו עליי כתבה.

הכרתי אנשים חדשים והיי- זה היה ממש אחלה.

הייתי במסע לפולין.

נהניתי וצחקתי, התגברתי על דברים. בעיקר על בן.

אבל... לא 100%.

אתמול יצאתי עם חברים לבית של ידיד. היה כיף, היה נחמד.

אבל אז - האפליקציה הארורה הזאת בשם saraha הרסה את הכל.

כן, אותה אפליקציה מזוינת בדיוק כמו secret או blindspot. כל פעם אותה הגברת בשינוי אדרת.

אתה רושם משהו אנונימי - פעם זה הודעה, פעם זה סתם פוסט מפגר.

האפליקציה מעניקה לבני האדם משהו שהם תמיד רצו - כוח. והיכולת להשתמש בכוח בצורה אנונימית לחלוטין. המצפון שלך נקי.

בן פתח חשבון שם.

בן קיבל הודעה, ששאלו אותו בה: "יש לך חברה?"

והוא ענה כן.

אני לא עומדת עם לוח שנה וסופרת כמה ימים עברו מאז הפרידה שלנו.

אבל אני יודעת שלא הרבה.

עצם העובדה שהוא יכול לעבור ממני כל כך מהר.

כל כך, פאקינג מהר.

אני כאילו... אני לא מאמינה שזה קורה.

הוא ממשיך הלאה, ואני לא.

ברור שהתמזמזתי פה התמזמזתי שם אחרי הפרידה, אבל זה בהחלט לא אותו הדבר כמו להיכנס עכשיו לעוד מערכת יחסים.

להגיד למישהי "אני אוהב אותך"

להתאהב.

זה לא אותו הדבר... ככה הוא מעביר מעל הראש שלו 10 חודשים של זוגיות? איך נהייתי מהבן אדם שהוא הכי אוהב בעולם לבן אדם הכי שנוא? כל כך מהר?...

אני יודעת שאני לא אמורה לקחת את זה ככה.

אני יודעת שאם כבר, זה רק ממחיש לי בדוגמא חיה ונושמת כמה הוא זבל, וכמה מסכנה בת הזוג הבאה שלו.

אבל, לשמוע את זה. לראות את הסיוט שלי מתגשם. (בדיוק חלמתי לפני יומיים שבן יוצא עם מישהי אחרת מול הפנים שלי. תודה תת מודע. תודה עולם.)

לשמוע מידיד ששאל אותו על זה למעני שהחברה החדשה שלו: "מדהימה ממש" (מילים של בן).

אני לא מזהה אותו כבר.

אני לא מצליחה לזכור כלום מהמערכת יחסים שלנו.

כשאני מנסה, הכל מתעמעם. נהיה טשטוש אחד גדול של רגשות, הורמונים, ותמונות דהויות.

חלקים מפסקולים קטועים: "אני אוהב אותך" "את הבן אדם הכי יקר לי" "אני רוצה שהפעם הראשונה שלך תהיה איתי, והיא תהיה הכי מיוחדת בעולם".

אתמול פשוט נכנסתי לחדר והתרסקתי על הפוף. בכיתי לתוך מגבת.

אבל זה לא היה בכי של "אני רוצה לחזור לבן". מקווה.

זה היה בכי של תסכול. בכי של ייאוש. בכי של שוק. של הלם. של "אני לא מאמינה שזה קרה עכשיו". בכי של "החתיכת בן זונה המסריח הזה".

אני לא מאמינה.

אני פשוט לא מאמינה.