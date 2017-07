51 (אחרי שזה מחק לי את הקודם. תודה ישראבלוג)

7/2017

חשבתי שהקשר שלי ושל בן נגמר. אבל מסתבר שחברים שלו רוצים להישאר בסביבה.

היום העליתי תמונה לאינסטגרם. שני חברים שלו הגיבו דברים כמו "לא צנוע" וכו, אבל זה ההומור הרגיל שלהם ואני מכירה את זה, אז זה לא כזה אכפת לי. (הם דתיים).

אבל לדבר הבא, לא. אליו לא ציפיתי.

יש לי חברה. נקרא לה ב'. לבן יש אקסית. נקרא לה מ'.

אני וב' נפגשנו אתמול והעלינו תמונה לפייסבוק, כי לא ראינו אחת את השנייה מלא זמן ואני והיא פיתחנו מן מסורת כזאת של להעלות תמונה כל פעם שאנחנו נפגשות לפייסבוק. אנחנו גם יותר פעילות שם, אז זה יותר זורם לנו.

עכשיו, ב' גם הייתה אקסית של בן. אבל היא הייתה החברה הראשונה שלו, ככה שזה יוצא שהם יצאו לפני הרבה מאוד זמן. והכל בסדר בינהם. הם לא מדברים, הם לא בקשר- אבל הם גם לא שונאים אחד את השניה.

עכשיו, לבן יש חבר, נקרא לו ז'. הדבר הבא שזין - סליחה, ז', עשה - בלתי נסלח.

ז' הזה הוא אותו ילד שצחק עליי כמה פוסטים קודמים לפוסט הזה - "תנשמי נשמה, זה מותר" - העליתי את התמונה בביקיני, והוא והבחורה הנוספת צחקו עליי בקבוצה. אז כן. החבר הזה.

ז' הוא ילד חסר טאקט. כולנו ידענו את זה, ואני חוויתי את זה על בשרי. גם בן הזהיר אותי כשעוד היינו ביחד על כמות החוסר טאקט שלו, אבל כמו המשפט הישן והאהוב - You can't know it till you try it. ולי היה ניסיון על רולטת החוסר טאקט האינסופית של ז'.

כאמור - העליתי את התמונה עם ב', כמה לייקים פה כמה תגובות שם. ופתאום, ז' מגיב: *תיוג של בן בתגובה שלו* "איפה מ'??"

עכשיו, חברים.

זאת מכה מתחת לחגורה.

אני מבינה שאתה חסר טאקט. דביל. ומפגר. ואני מאחלת לך שתישאר בתול לנצח. אבל דבר כזה? How low can you go type of shit?? אחי. זה לא בסדר. ואני לא יודעת אם היה לו מספיק שכל במוח אגוז שלו בכדי שהוא יבין שיש קווים אדומים, שאותם אסור לחצות.

אני משאירה את התגובה שם רק בשביל לראות מה תהיה התגובה של בן. מעניין אותי לראות איך הוא יתמודד. לדעתי זה יותר מביך בשבילו מאשר שזה משפיל אותי, כי אני יוצאת החסרת אכפתיות לגבי המקרה. התגובה שלו? שתישאר שם.

אבל זה לא אומר שזה לא פוגע.

אני מרגישה בטנגו אינסופי, של צעד אחד קדימה, ושניים אחורה. עם בן, עם העבר המשותף שלנו והמערכת יחסים הזאת שנגמרה.

הכל בה אמור להיגמר, הכל כולל הכל. למה עדיין יש פה שאריות בצורת חברים חסרי טאקט??

אני מרגישה כל כך מתוסכלת, ובעיקר ייאוש. זה נמאס עליי, באמת. אין לי כוחות יותר.





אני מנסה הכל בשביל לשכוח אותו, עשיתי אימון כסאח וממש אפקטיבי היום, סידרתי את החדר מחדש, הכל - אני משכיחה אותו, מנסה לא לבכות עליו כל יום, בודקת את הפיד שלו פחות ופחות עם כל יום שעובר. לפעמים אני עדיין מריחה את הבושם שלו בחדר שלי, לפעמים אני עדיין יכולה להרגיש את החיבוק שלו כאילו הוא עדיין שם ואנחנו מתכרבלים בקור (של ישראל, אז הכל יחסי) ובגשם של מרץ.





אבל אלו רק זיכרונות, וגם הם עוברים. אני מצליחה פחות להתרגש מהעובדה שהוא רואה לי את הסטורי באינסטגרם, פחות מתרגשת מהעובדה שהוא עוד לא מחק את התמונה שלנו ביחד מהכנס, באותו היום שנהיינו זוג מהאינסטגרם שלו...

אני באמת מרגישה שאני מצליחה לצאת מהחול הטובעני הזה.

אבל אז, אז כשאני סוף סוף בחוץ - יד נשלחת מהחול הטובעני, היד של בן - ומושכת אותי עוד פעם פנימה. ואין לי איך לצאת. קודם לראות אותו באימון שבוע שעבר, ואח"כ לבכות על ידיד שלי שהיה איתנו באימון את הנשמה על כמה קשה לי.

לאחר מכן, זה לצאת עם חברים ולשמוע מהם את דעתם ש"אתם לא תחזרו", להתאפק כל כך ולחזור הביתה- להעיר את אמא, לבכות ולהגיד "אמא, קשה לי".

ועכשיו זה. התגובה המפגרת הזאת.

אני וידיד שלי, נקרא לו ת'. שיחקנו במחשב עד אז, נהנינו, הכל היה כל כך אחלה. ואז ראיתי את ההתראה הכחולה הקטנה בצורת פייסבוק על המסך נעילה שלי, פתחתי אותה כי חשבתי שזאת סתם תגובה משעשעת שלו, וחשכו עיניי.

מתי זה ייגמר? מתי אני אוכל לחזור להיות אני לעזאזל? בלי ענן של דיכאון שאופף אותי ואת המחשבות שלי?

ז' יקבל את מה שמגיע לו. גם מהעולם וגם ממני. הוו, בעיקר ממני. אבל מחר בבוקר אני אצא עליו, בהשראת ת' ומילותיו מחממות הלב. אני רוצה להיות שקולה ולא להתחרט על משהו שייצא לי מהפה (יותר ממה שכבר מתוכנן שייצא במועד המיוחל).

אבל מצד שני, כל כך אין לי כוח להתמודד עם זה... אין לי כוח לראות מה בן יגיב על זה, אם הוא יתייחס בכלל לחבר הגולם החסר תועלת שלו, אם אני אצא עליו ואם כן אז איך ומה אגיד ואיך אתמודד עם מה שהוא יגיד אם הוא יחליט להגיב... ואיך החברה הבוגדנית שלי תהנה מכל האירוע כי כמובן שבן הבכיין ילך ויספר לה, כי לטענתו הם חברים טובים פתאום.

פשוט אין לי כוח לכל זה. ואני לא יודעת מה לעשות.

עד שהמצב ישתפר...

לילה טוב ישראבלוג.