2/2017

איך שהמבחנים מתחילים, הערכה העצמית הנמוכה והביטחון העצמי הנמוך חוזרים שוב

זה התיכון All over again.

מקבלת ציונים נמוכים,

שוב.

לומדת מלא ומשקיעה ,

שוב.

ואחרים שבקושי לומדים מקבלים יותר ממני,

שוב.

נמאס נמאס נמאס נמאס

הפסקתי לעשן לפני כמעט שנה אבל זהו נמאס לי אני חוזרת לעשן מה הטעם כבר הדיכאון חוזר והייאוש חוזר והכול חרא

ורק בא לי לבכות לבכות לבכות

אני יודעת שציונים זה לא הכול אבל זה כן הכול כשאני צריכה ממוצע מסוים בשביל ללמוד את הדבר היחידי שמעניין אותי ואני לא חושבת שיהיה לי זמן לתקן קורסים כי אחרת לא אוכל להרשם למקצוע המסוים שרוצה, כי הוא מתחיל מיד שמסיימת את שנה ג'.

אבל בעיקר נמאס לי כשאני באמת משקיעה מכל הלב ומקבלת ציון שלא מתאים ליכולות ולהשקעה שלי

ודי נמאס לי לקבל את החרא הזה לפרצוף כל הזמן כבר כמעט 17 שנים

כאילו למה

מה אני עשיתי רע

למה לי יש לקויות למידה

למה

למה

למה.