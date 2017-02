TAL STOOBIK ART BLOG

רישומים מקוריים, מבפנים. חשיפת מחשבות וסיפורים מאחורי תהליכי היצירה ומקורות ההשראה של האמנית הישראלית טלי לוי. ACEO. ATC. SKETCHES. SEXY Within Original .drawings Exposing thoughts and stories behind the creative process and inspiration by Taly Levi