3/2017

לא הרחבתי עד הסוף, רק קצת. אני עם חזיה מעשר בערך ולא כואב לי כלום ^_^ (אתמול כאב).

מעניין אם גם בהריון הזה הרחבה תספיק או שאני אצטרך לקנות חדשה גדולה יותר. מקווה שלא. אני מרגישה שמנה גם ככה.

היום אכלתי טוב! ז"א, שתי קציצות! זה בעיקר כי יש לי סטוק עצום בפריזר וצריך לסיים את זה לפני פסח. mommy knows me best.

ועכשיו אני אזרוק את השאריות של לופי~