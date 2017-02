e=2.71828182846

2/2017

Where have you been? שאלתי בשקט.

Where are you? והמשכתי לשתוק.

לא ציפיתי לתגובה האמת.

אולי רק שמישהו יענה בתוך הראש.

אני לבד בחדר. הנעול. טריס מוגף. חלון סגור. מים שהספיקו לרתוח כבר 3 פעמים.

שתן שמצא את מקומו באמבט במקום באסלה מסיבות טכניות.

וכאב ראש. כאב ראש מכל האינטגרציה הארורה הזאת.

כוס חומה מאיקאה. מחכה שמישהו ירווה את הקפה והסוכר שבה. ויערבב.

קערת הקורנפלקס עם החלב הדהוי והדגנים שהתאבנו, עד שהמים בקומקום ירתחו.

והמיניות שלי. המיניות שלי.

עכשיו כאב הראש הרבה יותר דומיננטי.

הם צפים בי. כל אותם אנשים מפעם. חדשות לבקרים. המיניות שלי מדליקה אותם.

במקומות שאני לא יכול להתמודד לבד.

שאני מציב את עצמי בשאלה, ומענה לה אין.

שאני שוב מנסה, משתדל,

ואז נזכר שאני לבד,

וביננו זה ענין של זמן, ולך יש את כל התירוצים והסיבות.

האנשים ההם לא יודעים להתמודד עם חוויות.

אתה פשוט חי איתם.

כנראה הם מעדיפים לא לחיות.

רק אל תגיד את זה בכל רם, זה יעליב אותם.

אני לא יודע מה קורה במוח שלי.

המיניות שלי, שהיתה הגלגל המפונצ'ר האחרון שהיה לי, אבל גלגל הצלה,

נהפכה לתלות.

אני לא מסוגל לשלוט בה.

אני דורש מעצמי תדירות שהורסת לי את העדינות,

העדינות שאולי מבודדת אותי מכולם.

על כיף, כמעט ואין,

ואפילו החיוכים האלה, של ההורמונים, נעלמים מול המסך.

עברתי הרבה מאז התקופה ההיא. מסביבי היו אנשים קשים יותר ופחות.

אבל אני? כאילו נשארו עקבות. עכשיו אני בסדר, הרבה יותר טוב.

למה אני לא יכול להפסיק, קצת, לפחות?

כמה ימים, אולי רק שבוע, לאזן את סף הרגישות.

אך אצלי, הרגישות חונקת. לא מסכימה להתחספס או לוותר...

יסורי המצפון שלי מצליחים לכבוש אותי כל פעם מחדש אחר צפייה סרטון פורנו כזה או אחר. אחרי גמירה מהוססת. עם אינספור התלבטויות תוך כדי.

בלי ספק או קושי.

למה הם לא באים לפני? הם יכולים להציל אותי מכל הסבל, הבלבול, והאשמה.

איפה הייתם חבורת אידיוטים,

בטח שכחתם כבר איך אני נראה...