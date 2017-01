1/2017

פוסט שתיקה, אחרי סוף שבוע מוזר.

עתיד שאין לי מושג מה יוביל,

עוד יום בלי מישהי, או אפילו נסיון ללמצוא או לחפש,

עוד תרגילים בחשבון אינפניטסימלי,

ועוד כמה עמודים בניל פוסטמן/אובדן הילדות

i just wanna be yours...