12/2016

It is what it is

שליטה ברגשות היא שליטה עצמית, שליטה עצמית היא הבסיס לשליטה בכל תחומי החיים. בין אם זה ניהול עובדים, חינוך ילדים או השפטת נשלטת, העיקרון נשאר דומה: בלא השלטת סדר פנימי לא תיתכן הקרנה כלפי חוץ. לכן על אדם לשאוף להתנהל בעולם כששלווה ואיזון פנימיים שוררים בו. הטעות הנפוצה שמבצעים רוב אותם הכושלים לשלוט ברגשותיהם, היא להילחם באש עם אש, או במילים אחרות, לנסות להרגיש את ההפך מהרגש הלא רצוי. כשהם עצובים הם מנסים להרגיש שמחים. כשהם חרדים הם מנסים לברוח מהחרדה. בבסיס הטעות עומדת ההשתוקקות העזה להחליף רגש ברגש, תוך הנחה שגויה שהרגשה היא עובדה (אם אני מרגיש רע - המצב רע). הם סבורים שתחושה עומדת בפני עצמה, שהיא חזות הכל, או לכל הפחות נקודת המוצא. אבל האמת היא שרגשות אינם עובדות, ואף לא ישויות העומדות בכוח עצמן. רגשות הם הפרשנות שהמוח שלנו מעניק לתהליכים המתרחשים בעולם הממשי, תוצאות ולא משתנים, המסובב ולא הסיבה. עלינו לקבל אותם כליל, באופן מוחלט ומלא, כשם שאנו מקבלים ללא עוררין את התוצאה 2 לביטוי 1+1. נוכחות תודעתית מוחלטת בהווה, ההבנה שזהו הדבר האמיתי היחיד שקיים, וקבלתו בבחינת זה מה שזה הן הצעד הראשון להשלטת שלווה פנימית, שמאפשרת קבלת החלטות. החלטות, התשתית המנטאלית לביצוע פעולות שהן הסיכוי הממשי היחיד לשנות את המציאות, ה-1+1, ובכך את הרגשות, את ה-2, ברגשות הרצויים. שנאה שייכת למשפחת הרגשות שהם גם פעולות, רגש פעיל אם תרצו, ולכן היא סוג של רגש בריבוע, חומצי, מרקיב. גם האהבה יכולה להיות כזו, אבל אם לא מודעים לזה וחיים רק על אינסטינקטים - אין לה סיכוי מול השנאה. שנאה מקפלת בתוכה סט רגשות שלוחצים לנו על כפתורים הישרדותיים, דחופים יותר, נדחפים יותר. למוח הקדום הרבה יותר קריטי לדעת על סכנות אפשריות מאשר שהכל טוב. רק דרך מודעות אפשר להשיב מלחמה. בסופו של דבר אהבה כן מכילה רכיבים רבים של פעולה. זה פחות אינסטינקטיבי, זה נראה בהתחלה לא כוחות, אבל זה עובד. אז קודם כל, אני מקבל את העובדה שכרגע אני שונא. זה המצב, זה מה שזה. אבל אני שונא אדם שאהבתי, שנשאתי, שסחבתי, שבשבילו הקרבתי. ואני מחליט, רק להיום, רק לעכשיו, לאהוב אותו שוב. לשאת אותו שוב. להכיל אותו שוב. לסלוח לו שוב. לעשות אהבה לבחורה שלי. ללמוד דברים חדשים וישומיים. להתגאות בעמידוּת יוצאת הדופן שלי לאסונות, בעובדה שאני מדמם בלי סוף ואף פעם לא מת. ולשמור על עצמי משכרון הכוח, לזכור שהדקירה המסוכנת ביותר מגיעה מאחור. אדם הוא כפי שהוא ואהבה שאינה יכולה להכיל זאת היא אהבה מזן ירוד (מריה מאנס) ג'וני

