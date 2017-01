להיות פרח קיר

1/2017

I will not be another flower, picked for my beauty and left to die. I will be wild, difficult to find and impossible to forget.

Erin Van Vuren









רוב האנשים, אם לא כולם, שואפים להשאיר חותם בעולם. לכל אחד יש משמעות אחרת למהו ה”חותם” הזה בשבילם. אני, למשל, החלטתי שאני רוצה להיות אסטרונאוטית. החלטתי שאני רוצה (מעבר למקצוע מלא הרפתקאות ואקשן) לעשות את הדבר הכי מטורף שבני אדם יכולים לעשות - ולמשוך את הקו עוד קצת מעבר. זה נראה בעיניי כמו הדבר הכי חשוב, לפני כשנה וחצי.

מה השתנה מאז? הכרתי הרבה אנשים, שונים מאוד ומגוונים: מהצפון והדרום, דתיים וחילוניים, חנונים וכאלו שלא מכירים הארי פוטר (מה?!), אנשים מעדות שונות וכו'. כור ההיתוך הנפלא של הצבא.

עם הזמן האנשים גם התחלפו, אבל שמתי לב לתופעה מעניינת: יש אנשים שהתבלטו יותר מאחרים. לא כי הם היו רועשים יותר, או טובים יותר בעבודתם ולכן קיבלו תפקיד פיקודי, אלא כי היה בהם מאפיין שונה שייחד אותם. ”אף אחד לא היה מנקה את המשרד כמו גילטו, לו באמת היה אכפת”, ”יש קצינים טובים, אבל נתי זה משהו אחר, הוא לא נחשב קצין”, ”איך לעזאזל אנחנו ממשיכים לחיות בלי וופסי, היא היתה מכניסה לפה חיים”.

תמיד אנשים עם פז”ם היו הבולטים, אלו שהיו להם סיפורים הזויים לספר, דעות נחרצות על עניינים שונים (לווא דווקא פוליטיים), ביטחון ורגישות שגרמו לאנשים לאהוב אותם. גם אותי, עם הזמן, הצעירים יותר החלו לאהוב בשל התכונות הספציפיות שלי. אבל פתאום עלתה לי מחשבה: מה יגידו עליי כשאלך? מה הדבר הבולט בי, שלא יחזור על עצמו במחזורים הקרובים? מה הדבר שיגרום להם להתגעגע?

כמובן שלא עלה לי דבר - אתה בדרך כלל לא יודע איך אנשים אחרים תופסים אותך, ובטח שלא מה יגידו עליך אחרי שתלך. איכשהו זה. עדיין הטריד אותי. הרגשתי שאני חייבת להשאיר סימן, להגשים איזו מטרה, להפוך למשמעותית בעיניי האנשים שאני משאירה מאחור. מצאתי די בקלות את הרעיון האחד שהפריע לי במהלך השירות ושהיה לי חשוב להשריש, כי לא בטוח שלמישהו אחריי יהיה אכפת. מיד התחלתי לעבוד במרץ כדי להגשים אותו בזמן המועט שעוד נותר.

כל זה טוב ויפה, אבל משהו הפריע לי בכל העניין: בבסיס הרעיון באמת רציתי להתבלט. באמת רציתי ליצור את ה”דמות” שלי. זה הרגיש צבוע וקצת לא טבעי - כאילו אנחנו בתכנית ריאליטי, שבה לכל אחד יש, כבר מההתחלה, את הסטיגמה שלו, את התפקיד שהוא משחק בתכנית. ריאליטי, עם כמה שהוא מתיימר לדמות את העולם האמיתי בצורה דחוסה (כל אדם מייצג קבוצה מסויימת באוכלוסייה), עושה זאת בצורה קצת מוגזמת. די ברור שבעולם האמיתי אין באמת מגוון כל כך קיצוני וצבעוני בתוך קבוצה קטנה של אנשים. אנחנו לא יכולים ליצור ריאליטי במציאות! (בצורה אירונית משהו)

אז האם עדיין יש סיבה להתאמץ כדי להיות ”אבן דרך” בחיים של אחרים? אני חושבת שכן, רק לא באותו אופן שטחי של ריאליטי. אנשים רבים השפיעו עליי במהלך חיי: הבחורה העצמאית שמממנת את כל צרכיה במשכורת זעומה ובכל שבת מוצאת איכשהו מקום לישון בו; האיש שמבין בכל כך הרבה תחומים, וספציפית בתחום השפות, שזה על-אנושי. הם לא ”דמות” שאפשר לסכם במילה אחת, והכותרות האלו רק מכסות אוסף של תכונות שהופכות את האנשים האלו לבלתי נשכחים.





בעצם, אולי לא צריך כל כך להתאמץ. אולי רק לחזק את הביטחון העצמי ופשוט לתת לאופי שלך ”להתפרץ לכל הכיוונים” (כמו שאני מכנה את זה). פשוט להיות אתה בלי לחשוש לגבי מה שאנשים חושבים עליך. לא להיות עסוק כל הזמן בלרצות אחרים, אלא להגשים את החלומות שלך. לצאת להרפתקאות. לחיות בכל הכוח. אולי זה לא מסובך כמו שזה נשמע.

כי בשורה התחתונה, אני רוצה להיות משמעותית בחיים של אחרים. מישהו אמר פעם, שמטרתו של אדם היא לשפר את חייהם של האנשים סביבו. המישהו הזה, והאנשים שפגשתי במהלך השירות, עזרו לי לחשוב מחדש מה משמעותי בעיניי, מה החותם שאני רוצה להשאיר. והחלטתי שאני לא רוצה להיות סתם פרח. הרי פרחים הם בני חלוף.