10/2017

יום כיפור

אז, איך עבר עליך יום כיפור? היה בסדר גמור. הרבה תפילות, הרבה בכיות והרבה מאז זמן בלי אוכל... יש לך תובנות חדשות מיום כיפור? בודאי, את יום כיפור האחרון עשיתי ברמת גן. ובערב יצאתי לאלוף שדה. זה תמיד מדהים לראות את הכבישים הראשיים ריקים. והמון אנשים שיצאו החוצה לדבר ולהפגש כולם לבושים חגיגי. מה הפליא אותך באנשים? מדברים הרבה על זה שהנערים של היום כבר לא יודעים לתקשר בגלל הפלאפונים וביום הזה ראיתי שזה לא נכון. אנשים ישבו ודברו והיו פשוט ביחד. ראיתי רק פלאפון אחד בכל היום הזה. אנשים גם היו ממש נחמדים. ראיתי ילד שנפל מהאפניים וכולם עצרו לעזור לו. אנשים היו ממש משוחררים. אתה לא מרגיש את זה ביום יום? לצערי הרבה פחות. יש משהו ביום הזה שהופך אנשים ליותר רכים,ליותר מכילים. כמו בימי זיכרון ביום בעצמאות ובתשעה באב. ימים של חשבון נפש והכלה. גם אנשים פחות מרוכזים בעצמם ובפלאפון. ויותר רואים את האחר. מרימים את העיניים מהפלאפון וכמעט מחפשים לעזור. יש משהו שתקח אתך מהיום הזה? להיות רגוע יותר. כמו שהייתי רוצה שכולם יתנהגו ביום יום. לדעתי האדם הראשון שצריך לשנות הוא אנחנו. ולכן אני מאחל לעצמי להיות אדם טוב יותר וסבלני יותר. וביום יום גם להיות פחות בפלאפון. ולהתרכז בדברים החשובים. אמן. אני מאחל את זה גם לעצמי וכל הקוראים.

נכתב על ידי The sheep that become a lion , 2/10/2017 15:02