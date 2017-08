מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 5/2016 4/2016 2/2016 1/2016 12/2015



<< אוגוסט 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RSS: לקטעים

8/2017

פוטבול

השבוע שיחקתי פוטבול בפעם הראשונה. היה מטורף. המון מאמץ פיזי וגם כאב (נראה לי שאין חלק בגוף שלי שלא כואב). שיחקתי "תאקל פוטבול", הפוטבול המוכר שבו מורידים אנשים לרצפה. הפוטבול בניגוד למה שנהוג לחשוב יש גם שחקנים די קטנים שהמטרה שלהם זה לרוץ ממש מהר. אז הנה כמה חוקים בסיסיים: המגרש מחולק ל'יארדים' (כל יארד הוא קצת פחות ממטר) המגרש הוא מלבני. הצדדים הארוכים הם ה'סייד ליינס'.(קווי צד) והצדדים הקצרים הם 'אנד ליינס' (קווי סיום) בכל אנד ליינס יש 'גול ליינס'(קווי המטרה) בין הגול ליינס משני צידי המגרש יש קווים כל חמש יארד והם ממוספרים כל עשר יארד. בכל אנד ליינס יש שער בצורת y. השטח שבין הגול ליין לאנד ליין נקרא 'אנד זון'. בכל רגע נתון יש על במגרש 22 שחקנים, 11 מכל קבוצה. המטרה העיקרית היא להביא את הכדור לאנד זון של הקבוצה היריבה ו לעשות 'טאצ'דאון'. המשחק אורך 60 דקות שמחולקים ל4 רבעים של 15 דקות אבל בגלל שהשעון נעצר המון (ממש המון) המשחק נמתח ליותר זמן. המשחק מחולק למהלכים שבהם לכל קבוצה יש 4 דאונים (נסיונות) להביא את הכדור מעבר ל10 יארד. אם היא נכשלת המהלך נגמר והכדור עובר לקבוצה השניה. אם הם מצליחים לעבור 10 יארד הדאון מתחילים מחדש ויש להם עוד 4 ניסיונות לעבור 10 יארד. כל מהלך מתחיל מ'סנאפ' שבו שתי הקבוצות עומדות אחת מול השניה משני צידי 'קו המגע' ליין אוף סקרימייג') הכדור מונח על קו המגע ונזרק אחורה בין הרגליים של המוסר ,לרוב הסנטר, לאחד משחקני ההתקפה(לרוב הקוורטרבק). בשביל להתקדם עם הכדור יש שתי אפשרויות: או לרוץ או למסור אותו.מותר למסור רק פעם אחת קדימה וכל שאר המסירות הן רק אחורה והצידה. הדאון נגמר במצבים הבאים: א.השחקן שהכדור אצלו נבלם ע"י ההגנה (לרוב בתאקל) והדאון הבא יתחיל מאיפה שהוא נעצר. ב.מסירה שלא הושלמה. הכדור נפל על הרצפה לפני שנתפסו אותו או יצא מהמגרש נקרא גם 'אינקומפליט' ג. השחקן או הכדור יצאו מהמגרש ד. ההתקפה השיגו ניקוד.(טאצ'דאון או שער שדה) את החלק השני אני אפרסם בפעם הבאה... לכו לשחק!

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי The sheep that become a lion , 21/8/2017 08:36