7/2017

מעשה בארטיק קרח

יולי-אוגוסט היא תקופה חמה. לפני כמה ימים נכנסתי לחנות נוחות של תחנת דלק לקנות לי ארטיק קרח. לקחתי ארטיק וניגשתי לקופה. "10 שקלים".אני יודע שיש אינפלציה של 2% בשנה ויש עניין של היצע וביקוש אבל למחיר לא ציפיתי. לפני שנתיים קניתי קרטיב ב2 שקל אני יכול להבין אפילו שהוא יעלה 4. אבל 10(!?!?!!!!) שחיטה כזאת לא רואים אפילו בבית מטבחיים. שאלתי אותו אם הוא בטוח שזה המחיר והוא ענה שכן. החזרתי את הקרטיב למקום ויצאתי. אני לא אוכל קרטיבים כל יום אפילו לא פעם בשנה אבל אני מניח שזה לא מוצר לוקסוס שמתייקר באופן כזה. זאת כבר חזירות לשמה. אני אישית ללא ילדים אבל הורה עייף עם ילדים שממש מפריעים לו היה מוכן לשלם סכום אסטרונומי של 10 שקל לקרטיב. אם יש לו 5 ילדים הוא משאיר בקופה שטר של חמישים. אני נגד פיקוח (נטיה קלה לליברליות) הצעד שאני חושב שמגיע לבעל עסק כזה הוא פשוט לא לקנות אצלו.בכלל ולא רק קרטיבים. אני יצאתי משם בתחושה רעה. ונראה לי שעוד כמה הורים

נכתב על ידי The sheep that become a lion , 18/7/2017 11:53