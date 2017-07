מלאו כאן את כתובת האימייל

7/2017

דיבייט

אני חלק ממועדון דיבייט באחת האוניברסיטאות בארץ. דִּיבֵּייט-על פי האקדמיה ללשון העברית מַעֲמָת או שִׂיג וָשִׂיחַ, הוא פעילות, לעתים מאורגנת, של ויכוח פורמלי בעל-פה. הוא נהוג בעיקר בפרלמנטים כאמצעי לליבון סוגיות פוליטיות, וכן במוסדות להשכלה גבוהה ובבתי ספר תיכוניים, בדרך כלל ככלי לפיתוח יכולות הרטוריקה. בהתאם לסוג הדיבייט, שניים עד שמונה מתחרים מתווכחים בנאומים בעד ונגד נושא מוסכם מראש, על פי כללים המגדירים את סדר הנאומים, מספרם ואורכם, וכן את התוכן, המבנה והסגנון הרצויים בהם. התוצאות נקבעות על ידי שופטים.(ויקיפדיה) דיבייט הוא חשוב משום שהוא מייצג דמוקרטיה במיטבה. זה שיח על הנושאים הכי קשים באופן מכבד ובלי לרדת לפסים אישיים. החשיפה למגוון נושאים כמובן שתורם גם למדבטים אבל יותר מזה הנושאים שעולים תורמים לחברה. הטיעונים שעולים לא פעם גורמים לי לראות נושא מסוים באור שונה לחלוטין. הם גם מפרידים אותי מהדעות ה אוטומטיות שה"מחנה" שלי מכתיב לי. רוב האוכלוסייה חושבת שבדיבייט העיקר הוא לדבר, אבל זאת טעות העיקר הוא ההקשבה .אם לא תקשיב ליריב הטיעונים שלך יהיו חלשים ותלושים. אתה צריך לשים לב טוב טוב למה שהיריב אומר ולענות לו על הטיעונים והשאלות הקשות. דיבייט הוא משחק דינמי. גם אם ה"מושן" (נושא) מאוד מוגדר אפשר לקחת אותו להרבה מקומות ולכן חשוב לשים לב להכל. אני לא אפרט פה על כל המבנה ומהלך הדברים בדיבייט אבל אני כן אתמקד בדבר עיקרי אחד:הזוג. בכל קבוצה יש שני דוברים והניקוד הוא לשני הדוברים. לכן עבודת צוות היא אחד הדברים המרכזיים בדיבייט. אם אתה שפיץ על וקרעת את החדר בנאום משכנע מתים אבל השותף שלך אמר טיעונים אחרים או סתר אותך הניקוד שלכם יהיה הכי נמוך בחדר. בדיבייט אנחנו בני אדם ו בעיקר לשותף שלנו. ליגת הדיבייט הישראלית אתר הליגה ויקיפדיה

נכתב על ידי The sheep that become a lion , 10/7/2017 13:15 בקטגוריות דיבייט