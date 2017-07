7/2017

אולי זה היה יותר קל

אם היינו פוגעים אחד בשני

אם אני הייתי פוגע בך



קשה לי לקבל את העובדה שאנחנו פשוט מתרחקים

ואני לא יכול לכתוב לך עכשיו, כי את עם תחליף

זמני, כמוני.



אבל לא נראה לי שהוא יחזיק מעמד 6 שנים.

ואם כן - more power to you





אני יודע שאת לא קוראת את זה. אני יודע שאת לא חושבת על זה או עליי בכלל.

אבל רק רציתי להגיד שאני מקשיב ל Real Friends ואני פשוט רוצה לדבר איתך.

אנחנו אוהבים את השיר הזה.



אבל המסר הקר שלו חותך אותי עכשיו, כי הוא מתאים לך. מתאים לנו.