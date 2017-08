8/2017

Beauty isn't EVERYTHING it's the oNLY thINg

כשאני אומרת לך שאני מכוערת ואתה אומר "אבל נעה, את יפה..." זה מקסים או כשאני אומרת יש לי הרבה חצ'קונים :((( ואתה אומר שזה יעבור זה טיפה מעודד הממ טיפהממש אבל אני פשוט אומרת את מה שעל הלב שלי אני מצפה שתבין שאני מרגישה מכוערת הרגע ושאני פשוט רוצה קצת אמפתיה ולא שתסתור את מה שאני אומרת אני זוכרת שאמרתי לנעם שאני בדיכאון והיא אמרה לי "אבל נעה את לא בדיכאון ואין לך סיבה להיות" מה ההבדל בעצם שאתה מבטל את הלגיטמציה שלי להרגיש Exsqueze me