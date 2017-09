9/2017

המלצות על ספרים

Mercy for Animals - הספר תעשיית בעלי החיים מנקודת מבטו של ארגון Mercy for Animals, הכוח הבינלאומי המוביל במניעת אכזריות כלפי חיות משק, נחשפת בספר חדש. סוף סוף: טבעוני עם חוש הומור טבעונים נתפסים לרוב כאנשים רציניים וחסרי חוש הומור. ספר חדש בשם The Skeptical Vegan מוכיח, שאדם מסוגל להיות טבעוני ובו זמנית לגרום לאחרים לצחוק. הכותב, אריק לינדסטרום, מתאר את מסעו מאדם שזולל כנפי עוף לפעיל למען בעלי חיים במשרה מלאה - בעזרת אנקדוטות ועצות.