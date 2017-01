1/2017

סקסטינג טוב טמון בכימיה טובה

בהכרות

בידיעה

כמו מערכת יחסים

כמו סטוץ

כמו יזיזות

הוא יכול להיות טוב מכוח הכשרון של אחד הצדדים

או שניהם

אבל הוא יהיה בטוח טוב אם שני הצדדים יכירו לפני

או בכלל

סקסטינג טוב טמון בניסיון

כמו במין אמיתי

כמו במערכת יחסים

מי שלא מנוסה - בד"כ פחות טוב

ומביך

שוב... כמו בחיים האמיתיים

סקסטינג טוב טומן בחובו הרבה ידע

והכרות עם הצד השני

באופן כללי

וספציפי

משפטים מסוימים

שיגרמו לעוף

וידיעה

על אילו כפתורים ללחוץ בדיוק

סקסטינג טוב זה כמו פורנו

זה יותר טוב מפורנו

זה פורנו בהזמנה אישית

אתה הבמאי, המפיק, הצלם, הבום והשחקן הראשי

רק תמצא את זאת שלצידך

סקסטינג טוב ימצא לך את זאת שלצידך

סקסטינג טוב בדרך כלל לא מצליח תוך דקה

כמו בפעם הראשונה של מין עם מישהי חדשה

בד"כ ההתחלה היא ונילית, משעממת, הולכים על בטוח

וכשמכירים

הזרימה משתפרת

הפלוו טוב

הביטחון עולה

ומרשים לעצמנו לנסות דברים חדשים

אז אותו דבר בסקסטינג

והכי חשוב - יכולת כתיבה

זה לא כמו במין

think about it

לילה טוב