11/2017

פוסט טיילור סוויפט מחודש!

אז שלום לכולם 3: אז אם ביקרתם בבלוג שלי בכמה חודשים האחרונים כנראה שאתם כבר יודעים שלטיילור יצא אלבום חדש! [אהעהעהע] הוא פשוט מושלם! אהבתי את כל השירים שהיא הכניסה לאלבום ואני ממש ממליץ בחום לשמוע 3> אז החלטתי לעשות פוסט מחודש לטיילור! [כנראה שכבר הבנתם לפי הפוסטים הקודמים שבבלוג שלי שאני סוויפטיXD] אז רוב הפוסט יהיה על האלבום החדש שלה, אבל אני ממש השתדלתי להכניס כמה שיותר דברים גם משנים קודמות שלה :) *תודה לינאי מהבלוג הזה על הרעיון של הפינת פלייליסט, שבסוף הפוסט* אז מה בפוסט? -באנרונים- -בייסים לבאנרונים- -כפתורים- -פונטים- -סמלים- -טקסטורות- -טקסטורות לכפתורים- -גיפים- -מעוצבות- -שירים להורדה- -עבודות אחרונות מהטאמבלר- -פינת הפלייליסט- באנרונים הכנה אישית - תצוגה בלבד



בייסים לבאנרונים הכנה אישית - שימוש חופשי + קרדיט



כפתורים הכנה אישית - תצוגה בלבד פונטים שימוש חופשי - השלטים לתצוגה בלבד

סמלים הכנה אישית - תצוגה בלבד מעוצבות הכנה אישית - תצוגה בלבד

טקסטורות הכנה אישית - שימוש אישי + קרדיט



טקסטורות לכפתורים הכנה אישית - שימוש אישי + קרדיט

גיפים הכנה אישית - תצוגה בלבד

שירים להורדה שימוש חופשי - אין להשתמש בשלטים עבודות אחרונות מהטאמבלר שימוש אישי - תצוגה בלבד













פינת פלייליסט טוב אז החלטתי לעשות הפעם פינה כזאת של השירים הכי אהובים עליי של טיילור! אז אני חייב להגיד שכל יום האמת זה די משתנה וגם יש הרבה שירים שהם יחסית חדשים יותר כי חרשתי [קשות יש לציין] על המון שירים ממש ישנים שלהXD כמו שרשמתי למעלה קרדיט לינאי על הרעיון של הפינה :) 1. Enchanted 2. Wonderland 3. We Are Never Ever Getting Back Toghter 4. Tears On My Guitar 5. I Know Places 6. Holy Ground 7. All Too Well 8. Back To December 9. Safe & Saound 10. Don't Blame Me 11. New Romantics 12. Mine 13. 22