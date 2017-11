11/2017

פוסט שנתיים לבלוג!

אז שלום לכולםםםם אז ממש סליחה שהפוסט עלה קצת באיחור.. היום הולדת של הבלוג היה יומיים אחרי שהעלתי את הפוסט המשותף עם רועי, ואני חושב שזה היה קצת צפוף כזה.. אני ממש השקעתי בפוסט למרות שבסוף ראיתי שהוא לא יצא ארוך כמו שרציתי, בכל זאת יש לימודים והכל וזה מאוד קשה להפעיל גם את ישרא בלוגגם את הטאמבלר ואת הטוויטר ובכל זאת לזכור שצריך להשאיר גם זמן ללימודים. בכל מקרה, היום יצא האלבום של טיילור! כמובן שכבר שמעתי את כל השירים והוא פשוט מושלםםם! ממש ממליץ לשמוע אותו 3> לצערי הוא לא זמין עדיין בארץ, אז כנראה תוכלו לשמוע אותו רק עוד כמה ימים..:( הנה שיר מושלם ממנו שתוכלו להאזין לו כשאתם רואים את הפוסט :) *קרדיט לרועי מלונדון על המפריד* מה הולך להיות בפוסט? -פסד- -בייסים לפסד- -כפתורים- -בייסים לכפתורים- -מעוצבות- -בייסים לבאנרונים- -באנרונים- -פנג סטוק- -סמלים- -תמונות לעיצובים- -גיפים- -עבודות אחרונות מהטאמבלר- -עבודות אחרונות- -מדריך להכנת גיפים- מקווה שתאהבו את הפוסט 3> פסד הכנה אישית - שימוש אישי בייסים לפסד הכנה אישית - שימוש אישי



כפתורים - טאמבלר // בקשות הכנה אישית - תצוגה בלבד



בייסים לכפתורים - טאמבלר // בקשות הכנה אישית - שימוש אישי מעוצבות טאמבלר הכנה אישית - תצוגה בלבד





בייסים לבאנרונים הכנה אישית - שימוש אישי







באנרונים הכנה אישית - תצוגה בלבד

פנג סטוק // בקשות הכנה אישית - שימוש אישי בלבד [כל חבילה מכילה 250 פנג]

סמלים הכנה אישית - תצוגה בלבד



תמונות לעיצובים - RFI הכנה אישית - שימוש אישי בלבד גיפים הכנה אישית - תצוגה בלבד -Noah Cyrus - Again-

עבודות אחרונות מהטאמבלר הכנה אישית - תצוגה בלבד -Taylor Swift - Gorgeous-

































עבודות אחרונות הכנה אישית - תצוגה בלבד

פונטים שימוש חופשי - השלטים עריכה שלי (תצוגה בלבד)





מדריך להכנת גיפים // בקשות הכנה אישית - לתצוגה בלבד לפני שאני מתחיל חשוב לי להדגיש שאני עושה את המדריך הזה בגלל הרבה מאוד בקשות, אני באמת באמת עבדתי עליו הרבה מאוד זמן, אז אני ממש מבקש שלא תעתיקו את המדריך, את הניסוח, או את התמונות ששמתי להמחשה! אני יודע שהתמונות להמחשב יצאו מזעזעות פשוט רציתי כבר להעלות את הפוסטXD טוב אז קודם כל אתם צריכים להוריד את הסרטון שממנו תעשו את הגיף למחשב שלכם [אני ממליץ על האתר הזה]

שלב ראשון טוב אז אחרי שהורדתם את הסרטון למחשב שלכם, אתם צריכים להיכנס לפוטושופ, ולעשות את הדבר הבא: file>import>video frames to layers אחרי שעשיתם את זה, הוא אמור לפתוח לכם כזה חלון עם הקבצים שיש לכם במחשב, פשוט תבחרו את הסרטון שהורדתם, ותלחצו עליו פעמיים [תוודאו שהסיומת שלו היא mp4] זה אמור לפתוח לכם חלון כזה:

עכשיו בעזרת החצים הקטנים שמופיעים מתחת לסרטון, תבחרו את החלק שאתם רוצים לעשות ממנו את הגיף שלכם ותלחצו על ok [אני ממליץ לא לבחור מעל 400 פריימים כי אז הפוטושופ שלך יתקע המון ויהיה לך קשה להכין את הגיפים]

שלב שני טוב עכשיו תוודאו שאתם נמצאים על motion כי רק אז אתם תוכלו לראות את הtimeline עכשיו פשוט תסמנו בשיפט את הפריימיםשאתם לא צריכים ותלחצו על הכפתור של הפח או על delete

תוכלו ללחוץ על כפתור הפליי להמחשה של הגיף [אם יש לכם הרבה פריימים אז ההמחשה יכולה להאט לכם את הפוטושופ, אם בכל זאת יש לכם הרבה פריימים ואתם רוצים לראות איך זה נראה בערך, אז תבדקו שאין לכם שום פריימים מיותרים ורק אז תלחצו על הכפתור]

שלב שלישי טוב אז בשלב השלישי אנחנו נקטיו את הגודל של הגיף, אני הקטנתי אותו לרוחב 268 מפני שזה הגודל לטאמבלר, אבל אתם יכולים להגדיר איזה גודל שאתם רוצים [שימו לב שיש סיכה כזאת שתשמור לכם על הפרופורציות] *ממש חשוב שבresample תבחרו ב bilinear [יש גרסאות שקוראים לזה גם bicubic automatic] ותלחצו על הok או על מקש האנטר שבמקלדת



שלב רביעי טוב בשלב הזה מה שאתם צריכים לעשות זה לשנות את המהירות של הגיף מסיבה כל שהיא הוא רשם לי מהתחלה 0.7 באופן אוטומטי, אבל בדרך כלל זה מציג מספר קטן יותר [0.1,0.4] אז כדי לשנות את המהירות של הגיף, תסמנו את כל הפריימים על ידי לחיצה על כפתור השיפט, ואז תלחצו על החץ הקטן שמופיע על ידי אחד מהפריימים [לא משנה איזה פריים אבל חשוב שכולם יהיהו מסומנים] ואז תבחרו other... בדרך כלל אני רושם מספר בין 0.6-0.8, זה תלוי בגיף עצמו הפעם החלטתי לרשום 0.8 ולחצתי על ok

שלב חמישי טוב אז סיימנו להכין את הגיף עצמו, עכשיו כל מה שנשאר זה לשים פסד ולשמור אז לחצתי על השלוש פסים האלה שנמצאים בצד שמאל למעלה, ואז נפתח לי חלון כזה של אפשרויות, בחרתי ב convert to video timeline עכשיו פשוט תבחרו את כל השכבות של הפריימים בlayers ותלחצו על convert to smart object עכשיו תוסיפו את הפסד שלכם, אני שילבתי כמה פסד תוצרת אישית וחוץ ותשמרו עם ההגדרות האלה [שימו לב שצריך לשנות ברוב הפעמים מonce לforever]

וזהו! התוצאה הסופית :)





בייסים לכפתורים, בייסים לפסד, כפתורים, מעוצבות, בייסים לבאנרונים, באנרונים, PNG, סמלים, תמונות לעיצובים, גיפים, עבודות אחרונות, מדריכים

