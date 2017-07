DUA LIPA POST

7/2017

טוב אז היי כולם! אחרי הרבה מאוד זמן אני סוף סוף מעלה פוסט :) הפוסט הזה יצא יחסית קצר אבל אני מבטיח שהפוסט הבא הולך להיות ממש מושקע וגדול ;) [לקח לי הרבה זמן לתקן את הפוטושופ ובגלל זה העיכוב] אני בקרוב גם הולך לעשות עיצוב חדש כי כבר אחרי כל כך הרבה זמן קצת נמאס לי מהנוכחיXD החלטתי לעשות פוסט על דואה כי אני מאוד אוהב אותה ואת המוזיקה שלה. כל מה שלהורדה בפוסט הזה [פסד,שירים,פונטים וכו'] למנויים בלבד :) *כל מה שיש בפוסט זה הכנה אישית ולשימוש אישי בלבד אלא אם כן נאמר אחרת* *קרדיט לרועי מהבלוג המדהים הזה על המפריד* GIFS הכנה אישית - לתצוגה בלבד







PSD BASES הכנה אישית -שימוש חופשי + קרדיט











מעוצבות הכנה אישית - לתצוגה בלבד







PSDS הכנה אישית - שימוש אישי + קרדיט

אז לפני שאני מתחיל את המדריך, אני רק רוצה להדגיש שזה מדריך שאני הכנתי. לא נעזרתי באתרים אחרים או משהו, אז אני ממש מבקש לא להעתיק אותו :) אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה לפתוח פוטושופ ולהשתמש בפונט הזה עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ מקש ימני על שכבת הטקסט. אמור להפתח לכם חלון עם אפשרויות, ותלחצו על Rasterize Type

עכשיו תלחצו על alt במקלדת ותוך כדי על הריבוע הקטן שנוצר בחלון השכבות

זה אמור לעשות מין קווים כאלה סביב הטקסט כמו בתמונה:

עכשיו לכו לתפריט ותלחצו על Contract < Modify < Select אמור להיפתח לכם חלון כזה תעשו מה שאני עשיתי בהגדרות [ככל שתקלידו מספר יותר קטן הטקסט יהיה עבה יותר, אני ממליץ להשתמש ב 2 או 3] עכשיו זה אמור להיראות ככה:

עכשיו פשוט תמחקו את מה שמסומן על ידי לחיצה על כפתור הDelete במקלדת, וזאת התוצאה הסופית:

DUA'S SONGS שימוש חופשי - השלטים עריכה שלי (תצוגה בלבד) ~היה כאן איזה פקשוש בגדלים ולא ממש רואים את השם של השיר, אז פשוט תלחצו על התמונה ובחלון הורדה יהיה את השם של כל שיר~







בייסים לכפתורים הכנה אישית - לשימוש חופשי + קרדיט ~Blow Your Mind~

~Be The One~

PNG PACK שימוש חופשי [הפנג תוצרת חוץ] - השלט עריכה והכנה שלי [לתצוגה בלבד]

ריטושים הכנה אישית - לתצוגה בלבד [טוב אז זה נראה לי הדבר שאני הכי גרוע בו, בגלל זה יצא כל כך מכוערXD כל הזמן ניסיתי לתקן אותו עוד טיפה וזה רק הרס את זה יותר ויותר, אבל בגלל שעבדתי עליו שעות החלטתי בסוף להעלות אותו. אשמח אם תיתנו לי עצות בתגובות איך לנסות לשפר בפעם הבאה :)]