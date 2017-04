כינוי: whogivesashit

סדרות טובות מהזמן האחרון

כמה סדרות\סדרות מצוירות\אנימות שאני ממליצה מאוד. אני אשים את התקצירים, ממליצה לנסות כמה מהם. 13 סיבות למה הסדרה מבוססת על הספר "13 סיבות למה" עלילת הספר מציגה את האנה בייקר, שמקליטה שלוש עשרה קלטות שמסבירות את הסיבות שבגללן החליטה לשים קץ לחייה. היא גם מצרפת מפה עם כל המקומות שהובילו להתאבדות שלה בעיר. Sense8 קבוצת אנשים לפתע מתחברים מנטלית, והם חייבים למצוא דרך לשרוד בעודם ניצודים בידי אלה הרואים בהם איום לסדרו התקין של העולם. A Series of Unfortunate Events לאחר אובדן הוריהם בשריפה מסתורית, שלושת ילדי משפחת בודלר מתמודדים עם תלאות כשהם מנסים לחשוף סודות משפחתיים אפלים. stranger things עלילת הסדרה המדוברת של נטפליקס נפתחת באינדיאנה ב-1983, כאשר וויל באיירס בן ה-12 נעלם לפתע בעיירה שקטה. אמו, ג'וייס, לא מרפה מנסיונותיה למצוא אותו, בעוד מפקד המשטרה, הופר, מתחיל בחקירה משלו אודות קונספירציות, ניסויים ממשלתיים וכוחות על טבעיים. באותו יום מופיעה ילדה מסתורית בעלת כוחות מוזרים, וגם כוח אפל ומרושע. הסדרה, שכבר עכשיו יש המשווים אותה לקלאסיקות קולנועיות כמו "אי־טי" ו"הגוניס", נוצרה ברוח נוסטלגית לסרטי הפולחן מהאייטיז. gravity fall הסדרה עוקבת אחר עלילותיהם של התאומים בני ה-12, דיפר ומייבל פיינס, הנשלחים על ידי הוריהם לחופשת קיץ ב"בקתת המסתורין" - מלכודת התיירים של דוד רבא שלהם, סטאן פיינס, שנמצאת בעיירה המסתורית גרוויטי פולס. במהלך החופשה הם נחשפים לשלל יצורים מוזרים ולתעלומות על-טבעיות, ונקלעים להרפתקאות מסעירות. voltron legendary defender חמישה טייסי חלל מופקדים על חמשת האריות האגדיים, כקו ההגנה האחרון של כוכב ארוס, מפני כוחות הרשע של זארקון. *אגב האנימציה של הסדרה דומה מאוד לאנימציה של אווטאר mob psycho 100 קאגיימה שיגאו (ידוע גם כ"מוב") הוא ילד בכיתה ח' שיש לו כוחות על טבעיים. כבר מגיל צעיר הוא יכל לכופף כפיות ולהעיף דברים באוויר בעזרת כוח המחשבה, אך לאט לאט הוא החל לרסן את הכוחות שלו ולא להראותם בציבור בגלל כל תשומת הלב שהוא קיבל. כרגע כל מה שהוא רוצה זה להיות חבר של טסובומי, חברת כיתתו. עם המנטור הרוחני שלו (שאין לו כוחות על טבעיים) הוא ממשיך לחיות את החיים הרגילים שלו בתקווה להבין מה המשמעות שלו בחיים. paradise kiss יוקארי היא נערה רגילה בת 18, שהולכת לבי"ס ומצייטת לדרישות הורייה, כמו כל נערה בת 18 אחרת, אך החיים שלה משתנים ברגע אחד שבו חבורה של אנשים לבושים בבגדים נוצצים חוטפים אותה.

כשהיא מתעוררת, יוקארי מגלה שהיא במקום דמוי בר, והאנשים שחטפו אותה נמצאים במקום.

היא מגלה שהם תלמידי שנה שלישית, במכללה לעיצוב אשר בעתיד מתכננים להקים מותג לבוש בשם "פאראדייס קיס" (Paradise Kiss). כמו כן, הם מחפשים דוגמנית אשר תדגמן את הבגדים שעיצבו.

מבוהלת מן הקבוצה המוזרה, יוקארי בורחת מן המקום, אך בטעות הפילה את היומן האישי שלה אשר מכיל תמונה של הנער שאותו היא מעריצה.

במוקדם או במאוחר, יוקארי עושה את החלטותייה. 3Gatsu no Lion ריי קיריאמה הוא נער בן 17, שהחל לאחרונה לחיות לבד, במימון שכר כשחקן שוגי מקצועי. למרות עצמאותו, הוא עדיין לא התבגר רגשית, ובעיותיו ממשיכים לרדוף אותו בחיי היום יום שלו. יחסיו עם משפחתו המאמצת מתוחים, ויש לו קשיים באינטראקציה עם תלמידי התיכון. בינתיים, הקריירה המקצועית שלו מגיע לשפל. עומס הציפיות הכבד המוטלות עליו בתור החמישי להפוך למאיג'ין מקצועי מבית הספר התיכון, הניצחונות וההפסדים שלו משתקפים בשיאים וההתקדמות שלו לעבר הדרגות. Zankyou no Terror בגרסא אלטרנטיבית של ההווה, חלק גדול מטוקיו הושמד ע"י פיגוע טרוריסטי, כשהרמז היחיד לזהותם של האשמים הוא סרטון מוזר שהועלה לאינטרנט. המשטרה מבולבלת מהרמז המוזר הזה ולא מסוגלת לעצור את הפאראנויה שמתפשטת בקרב האוכלוסיה. בזמן שהעולם מחפש את המוח הקרימינלי שאשם בטרגדיה, שני ילדים מסתוריים - ילדים שלא אמורים אפילו להתקיים - מבצעים את התכנית המתועבת שלהם בגאונות עילאית. מקוללים, מהלכים השניים בעולם הזה עם השמות "תשע" ו"שתיים עשרה" ויוצרים יחדיו את "ספינקס", ישות סודית שהולכת להעיר את האנשים משנתם ולשחרר את ההדק על העולם הזה. Mysterious Girlfriend X כל בחורה היא בגדר תעלומה כשאתה ילד בן 16, אבל מיקוטו אורבה הינה בליגה אחרת. היא נושאת מספריים חבויים גרביה. והיא ישנה על שולחנה מדי יום. נראה שאין לה חברים בכלל. אבל כל זה לא יכול להשוות את מה שקורה כאשר טסובאקי אקירה מחליט לטעום טיפה של הריר שלה בזמן שאורבה ישנה. מאותו רגע ואילך, דברים בין אורבה ואקירה הם לא אותו הדבר, והבחורה המסתורית לאט הופכת חברתו המסתורית של אקירה. יחד עם חבריהם אואנו קוהיי ואוקה איוקו, אקירה ואורבה מנסים לנווט בשדה המוקשים של הרומנטיקה הראשונה בתיכון עם כל הדברים המוזרים שקורים לאורך הדרך. Tokyo Magnitude 8.0 אנימה מתארת מה יקרה במידה ורעידת אדמה בעוצמה 8.0 הייתה מתרחשת. האנימה מספרת את סיפורה של מיראי, ילדה חדשה בחטיבת ביניים שהולכת לאי המלאכותי בטוקיו הנקרא אדאיבה איילנד בשביל תערוכת רובוטים עם אחיה הקטן יוקי בחופשת הקיץ. רעש אדמה גדול מורגש כתוצאה מחפירות באוקיינוס, מגדל טוקיו המפורסם וגשר הקשת מתפוררים ולבסוף קורסים, תמונת הנוף של טוקיו משתנה במהירות בזק. עם עזרה מאשת שליחויות בשם מארי שהם פוגשים באדאיבה, מיראי ויוקי שואפים לחזור חזרה אל ביתם בסטגיאה אשר נמצאת במערב טוקיו.

נכתב על ידי whogivesashit , 14/4/2017 17:57