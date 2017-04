4/2017

עברתי וחוויתי כלכך הרבה בשנה האחרונה שמצד אחד קשה לי להאמין שהכל קרה בשנה ומצד שני, זה כל מה שקרה בפחות משנה אחת?

היו המון עליות ומורדות, כלכך הרבה חוויות וסיפורים, כלכך הרבה מקומות ואנשים... פשוט המון.

בסופו של דברים כל מה שעושים הופך אותנו למי שאנחנו.

בשנה האחרונה הכרתי מוטו חדש-

Be the best version of yourself

מוטו שקצת פומפם לי למוח בקיץ אבל בעיניי יש בו המון משמעות.

אני רק צריכה לזכור שהכל מסתדר בסוף ולהשתדל לראות את הצד הטוב ביותר קודם ורק אז את הרע. ולא הפוך.

כי גם אם יפטרו אותי, זה לא סוף העולם.

לחיי סופש של שכרות