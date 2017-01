1/2017

ברוך שגמרנו עם 2016

שנה לא פשוטה עברה על כוחותינו, אבל אם יש דבר אחד שאפשר לסמוך עליו, זה הסטטיסטיקות של Pornhub על 2016. אז מה היה לנו שם? - צפינו 3.1 פטה-בייטס של סרטונים (6 טרה-בייט לשניה בממוצע), המייצגים 92 מיליארד סרטונים שאורכם הכולל הוא חצי-מיליון שנים! - מילת החיפוש overwatch (משחק יריות מגוף ראשון מרובה משתתפים) הופיע וזינקה ישירות למקום ה11 ברשימת החיפושים הפופולאריים.

- המונח lesbian scissoring זינק 28 מקומות מעלה לעבר המקום ה15. - מסתבר שהביקור הממוצע באתר אורך כ-9:36 דקות - שזה 16 שניות יותר מב2015! ממש גאווה בינלאומית... - הקטגוריות הנצפות ביותר נשארו Lesbian ו-Teen. וכשזה ביחד זה בכלל אחלה, לא? - 26% מהכניסות לאתר הן נשים, עלייה של 2% יחסית ל2015! ומובילה את העולם ג'מייקה ש46% מהכניסות שלה הן של נשים. - בחלוקה בין מה גברים מחפשים/צופים לעומת נשים, ניתן לראות בזמן שהגברים מתמודדים עם הקונפליקטיים המשפחתיים שלהם (milf, step mom, step sister, mom) הנשים מעדיפות להתמקד במין היפה, כלומר בעצמן (Lesbian + שילובים). נתון מפתיע מבחינתי הוא שמושגים כמו Threesome ו-extreme gangbang הם פופולאריים במיוחד אצל נשים (מקומות 3 ו8 בהתאמה) בזמן שאצל הגברים הקטגוריות האלו כלל לא נכנסו לרשימת 15 המושגים הפופולריים ביותר. בנוסף, עוד מושגים שנשים מחפשות יותר מגברים בממוצע: double penetration, hardcore, rough sex, bondage, threesome. you go girls! - 60% מהמבקרים באתר הם בגילאי 18-34. ומה הם חיפשו באופן פופולארי באופן חריג השנה? Overwatch MMD (MikuMikuDance) - סוג של אנימציה אפשר לומר... Harley Quinn (אני לא מאשים אותם) VR (מציאות מדומה... כן, זה תפס מסתבר... לכו תראו אחד מה1800 שיש באתר כרגע) StarWars (כי אין כמו הסרטים החדשים והגיבורות הראשיות שלהן בשביל לעורר את הדמיון)







- 61% מהכניסות לאתר השנה היו מטלפונים ניידים. הו, כמה כיף שכל מיליוני שנות האבולוציה האלה הובילו אותנו ליכולת לצפות פורנו בכל מקום ורגע נתון... 50% מתוכם אגב הם משתמשי אנדרואיד ו47% הם בעליי אייפון גאים (כי הם גיייייז חחח... סתם סתם). 51% מהכניסות אגב מדפדפן הכרום (מי אתם 14% שמרשים לעצמכם להשתמש באקספלורר כדי לחפש פורנו... תכף גם תגידו לי שאתם משתמשים בבינג). - מה עוד נתן לנו השראה השנה? האולימפיאדה (עלייה של 2729% אחוזים בחיפושים הקשורים לנושא בזמן האירוע), Pokemon Go (כי אם זה תפס כמו אש בשדה קוצים את הילדים, למה גם לא לאונן על זה...?), סרטי קומיקס שיצאו השנה (באטמן נגד סופרמן, Suicide Squad, דדפול), ו... טראמפ. פאקינג טראמפ. ולא אני לא מדבר רק על אשתו והבנות שלו (+2548%, +1538%, +1169%) אלא גם על השמוק עצמו (+874%). הו אמריקה, מה יהיה איתך... - ואם יש משהו שמשתמשי האתר האהוב אוהבים יותר מאשר פורנו, זה כנראה לבלות עם המשפחה שלהם בערב השנה החדשה :) זה הזמן בו האתר חווה נפילה ממוצעת של 44% בנפח הגלישה בו... שזה קצת יותר מהנפילה שיש בזמן ערב חג המולד (37%). *** ואני? חוץ מחיי האישיים שהתקדמו באי אילו תחומים שאני לא נוטה לפרט עליהם באופן ישיר כאן, אני בעיקר תרמתי את חלקי את לסטטיסטיקה הנ"ל ;) ואם לא אכפת לכם, הנה כמה מהרגעים היותר זכורים לי מהשנה החולפת:









































שנה טובה חברים וחברות! מי ייתן וגם ב2017 נמשיך עם כל הכיף הזה ;) -וודי