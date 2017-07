7/2017

אני הופכת לשלולית

של התמוגגות טהורה

ליטרלי

אני מופתעת מכמה שאכפת לך ממני

וגם הזכרת בחטף

שהזמן טס כשאנחנו ביחד

חברה שלי בחנה קצת את המצב מהצד

ואמרה שלפי איך שאתה מסתכל עלי זה נראה

שאתה במינימום מחבב אותי מאוד

ובמקסימום בעניין

היא נוטה לכיוון המקסימום

תעשה כבר משהו

אני כל הזמן

נותנת לך הזדמנויות

תשתמש בהן כבר

נו

נו

נו כבר

אלא אם כן זו רק חיבה אפלטונית

אבל הלוואי

הלוואי

הלוואי

שזה יותר מזה

זה כיף שיש לי קראש

לא היה לי קראש רציני כבר שנים

הקראש האחרון הרציני שלי היה

בגיל 15

זה מלא ריגושים כזה והתרגשויות

מהדברים הקטנים

"הו, אני מרגישה צעירה שוב

שוב בת 25".

