2/2017

תגיד את מה שיש לך להגיד

תסתכל עלי ותצעק

תצרח

תתפרק

לא אכפת לי עד כמה אתה חבול

דפוק

מלוכלך

פגוע

אני רק רוצה לדעת.

\\

לפתע

היה לך מבט

כל כך רך

בעיניים.

הפכת

לצמר גפן אנושי

לענן פלאפי ואוורירי

היית גוש

חמאה רכה

וזה שבה

את ליבי.

זה היה

כל-כך מתוק

ומקסים.

חבל

שזה לא מרגיש לי

נכון

להמשיך.

\\

grace

is your second name

you walk powerfully

head up, strong shouldres

but deep inside

you're rotten

and maybe you feel so comfortable in your own skin

just because you know you ain't got so much time left

anyway

so you might aswell

just not give a fuck.