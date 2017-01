1/2017

סתם שתי תיאוריות שלאחרונה יצא לי להיתקל בהן והן מצאו חן בעיני:

ישבתי אצל מ', הוא בחור קצת בעייתי. יש לו עכבות. הוא לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק לנגן, לטייל ולהתמסטל כל היום, וזה מעכב אותו בחיים. הוא דיבר על זה עם מישהו, שהציע לו את סיפור "עקדת יצחק" (מקווה שכתבתי את זה נכון והשתמשתי בשמות הנכונים, אני ותנ"ך זה כמו "אני עברית מינוס") בתור reference:

כידוע, אלוהים ציווה על אברהם להרוג את בנו, יצחק.

ויש תיאוריה שאומרת שזה כביכול להרוג את עצמך הילד, את עצמך הקטן, את מה שמעכב אותך, את הילדותיות, העצלנות, ואת הרצון רק "לשחק" כל היום (במקרה שלו להתמסטל לנגן ולטייל). ולכן בסופו של דבר אלוהים אמר לו לא להרוג את בנו, כי זה לא להרוג פיזית, זה להרוג את הילד שבך במובן אמוציונלי ומנטלי.

וזה מה שמ' צריך לעשות. לשחרר את הילד, לשחרר עכבות.

- אחר כך סיפרתי את זה לא' שאמרה שתמיד היא חשבה והאמינה, כל חייה שיש בתוכה א' קטנה שהיא יכולה לדבר איתה ולהתייעץ איתה ושהיא תמיד שם בתוכה. פשוט היא, אבל בקטן-קטן.

\\

התיאוריה השניה קשורה לשיר הזה של Tool הגאונים:

I know you well.

You are a part of me.

I know you better than I know myself.

I know you best,

Better than anyone.

I know you better than I know myself.

You don't judge.

You can't speak.

You can't leave.

You can't hurt me.

You're just here for me to use.

I know you best,

Better than one might think.

I know you better than I know myself.

It's time for you

To make a sacrifice.

It's time to die a little.

Give it up.

You are a part of me.

- בתגובות של הסירטון מישהו כתב כך:

"i personally think this song uses adam and eva as a methafor. acording to the bible Eva was made out of adam. The whole "you're a part of me" is said by adam to eva and represents the everlasting battle between the sex'es. also, "you dont judge" represents how most man suppres woman and how there will always be a dominant sex. "





♥