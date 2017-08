כינוי: urnotalone

8/2017

I've got a perfect body 'cause my eyelashes catch my sweat

לפני יותר משלושה חודשים, תחילת מאי, חטפתי שוק כשגיליתי שרג'ינה מגיעה לארץ. מה לעזאזל, מדוע הפלא הזו מגיע לי? אחרי כמה התלבטויות החלטתי להזמין את אבא לבוא איתי והוא עוד יותר הפתיע אותי בכך שהכרטיסים עליו וכשהולכים איתו לא הולכים לדשא. וכך, לאחר שסיפור המסגרת הונח, אתמול נכחתי בהופעה של רג'ינה ספקטור! זו סוג של משאלה שאף פעם לא חשבתי להביע. לא הנחתי מלכתחילה שתתגשם. עכשיו אני מקשיבה בפעם השנייה לאלבום החדש שלה ולא מצליחה להתרכז בכתיבה. הקול שלה היה כל כך נקי ועוצמתי ויפייפה. בראש לי אני מדמה אותו למים הזורמים בין מקוואות קטנים (כמו הפרק עם פתיחת הצ'אקרות באווטאר). היא כל כך יפה וחמודה ומתוקה וחיננית. הביישנות היא חלק מכל הקסם. בסיום כל שיר- "תודה רבה!" בקול מתוק. לפעמים היא סיפרה סיפורים קטנים. היא עושה מה שבא לה! מלאה בביטחון עם הקולות והצווחות הלא סטנדרטים שלה. כל כך התרגשתי שבכיתי בשירים מסוימים שאני לא חושבת שאמורים להיות "שירי בכי" אבל אני מאזינה להם מאז ינואר 2015 והיא הייתה איתי בכל כך הרבה אירועים ותרחישים שזה פשוט קרה. מזל שהיה חשוך. תנאי מזג האוויר היו מושלמים! לא חם ולא קר, גם לא לח או דביק. כל הדבר היה משודר ברדיו, בתחנה שתמיד פועלת אצלי בחדר. היא הייתה מודעת לזה ופנתה למאזינים ב"שלום רדיו!". שוב, באותו קול מתוק. כמעט לא אהבתי את הקול המתוק הזה אבל בסוף לא יכולתי שלא. היו שתי בחורות בקהל לידי שקמו ורקדו ברווח שמאפשר לאנשים להכנס לשורות שלהם. זה היה מהפנט במעט. הן רקדו יפה וכל הקהל מסביב ישב. בסוף הן חזרו לשבת כי אנשים מהקהל העירו להן. זה היה קצת מבאס, כי זה היה מהסוג של "הכיף שלכן מפריע לי". אני לא חושבת שזה פגם בחוויה של מישהו. מצד שני זה קצת הסיח את דעתי כשרציתי להתבונן ברג'ינה מנגנת ושוזרת סיפורים עם הקסם שלה. שוב. היא כל כך יפה, כל הצורה בה היא זזה ומנגנת על הפסנתר, החולצה הירוקה-כהה, הצליל שממלא את כל הסביבה, הקללות, ה"I love you too" שהיא משיבה לקריאה מהקהל. הרבה מאוד מהשירים שנוגנו אתמול בלילה שייכים לאלבום החדש שיצא. עד אתמול לא הקשבתי לאף אחד מהשירים בו במכוון, בטח שלא ברצף. ועכשיו? אני חושבת שזו הפעם הכי מהירה בה קיבלתי אלי אלבום חדש. הלוואי ויכולנו להשאר שם לנצח. הלוואי והיא הייתה חותמת את הערב בThe Party. הראש שלי קצת רועש. מזל שאנחנו נפגשות מחר, אני חושבת שאפתח את הנושא. אולי זה לא יהיה נעים. אבל אוף. חשוב לי. גם אם מדובר בעבר. אני מפחדת קצת. אולי בסוף לא אפתח, לא רוצה להציף דברים. אההה אוף. מערכת היחסים שלי איתה מתקנת אותי. כל הדברים שלא היה לי נוח להביע או לספר איתו אני מרגישה שאני מסוגלת איתה. ביישניות ונבוכות אבל בסופו של דבר מעלות את הדברים ומדברות. אני גם ממש לא בראש של למהר. אני קצת מפחדת שבמגע פיזי יותר אינטימי אני ארתע. לא בגללה, בגלל זכרונות. היום היה של כלום ולהרגיש רע ולבהות במסך שזה לא נוח. גם היו צעקות. כשאין לי תוכניות זה לא עושה לי טוב בכלל. רק בערב עשיתי ספורט וזה הרים אותי.

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי urnotalone , 21/8/2017 02:26