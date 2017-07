כינוי: urnotalone

מין: נקבה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014



הבלוג חבר בטבעות:

<< *Anime-Manga-Japan* >> ± urnotaloneנקבהRSS: לקטעים

7/2017

Radiohead

כשאני חושבת על איך היה אני לא מסוגלת להגיד שהיה כיף, שנהניתי. אלו שירים עצובים, אישיים, חשופים, שברקע בזמנים של קושי, בכי, לחץ, עייפות כללית. אולי בגלל שהם כאלו אישיים היה לא נוח להתחבר ולהיות שם עד הסוף עם המון האנשים סביבי. לפני שיצאתי הספקתי לנוח 20 דקות ואפילו לחלום משהו מטריד כי שיט לא ציפיתי שילך לשם. התעוררתי עצמאית, 5 דק' לפני השעון, הדלקתי את הרדיו שניגן לי את Paranoid Android והמשכתי לשכב ולהרהר קצת. הגענו בזמן לפתיחת השערים וראינו את אלו שדאגו לעמוד בראש התור לכניסה ממהרים לרוץ לתפוס מקומות באזור שלרוב נקרא הגולדן רינג. גם אני וסופי הגענו לשם, היינו כל כך קרובות. בזמן שהיא נכנסה ומיהרה אל הבמה אני הסתבכתי עם אנשי הביטחון שלא הרשו לי להכנס עם השמיכה שהבאתי כי אלו הנהלים. השארתי אותה שם ובסוף לא מצאנו אותה. זה פחות שינה להורים שלי משחשבתי. היה לי חבל כי אנחנו תמיד יושבים עליה בפיקניקים. מה שסופי אמרה שהיה נכון הוא שאלו הפיקניקים שמשנים ולא השמיכה. ישבנו שם קרוב לארבע שעות, מתפרסות בעזרת התיקים שלנו, שומרות מקום לאחיות שלה שהצטרפו מאוחר יותר. התחת והבירכיים שלי גססו לאיטם. אף פעם לא ישבתי ישיבה מזרחית כל כך הרבה זמן. לא קמנו אפילו למופעי חימום, שתי הלהקות שהופיעו לא ניגנו מוזיקה שאני נוהגת לשמוע וגם לא כזו שאשמע בזמן הקרוב אבל היה נחמד. אהבתי להרגיש את הווליום דרך הרעד של שקית פלסטיק. השכנים היו נחמדים לפנינו היו תאומות ובני הזוג שלהן. בזמן ההמתנה הן כיבדו אותנו בביסלי ונחשי גומי. בזמן ההופעה מישהי ניגשה אליהן כי לחברה שלה הייתה ירידת סוכר ובלי שאלה בכלל הן נתנו לה את הקופסא עם הנחשים. מאחורינו היה זוג בגיל ההורים שלי שזיהה את עגילי הטארדיס שענדתי והתפתח ביניהם דיון קצר עליהם. כשאמרתי שככה אני צדה אנשים שמכירים את התוכנית הם צחקו ואמרו שעבד לי. עצמתי עיניים, מלמלתי מילים, צעקתי קצת, הזזתי את הראש ואת הגוף עד כמה שהאזור בו עמדתי הרשה לי. לפעמים היה לי קר, מסוג הרעד שמתעורר בפנים בעקבות העוצמה שבחוץ. לא בכיתי, לא הייתי מסוגלת, הסביבה עמוסה מדי באנשים. כשהתחיל Let Down ידעתי שזה השיר לו חיכיתי והתיישבתי על כתפיי אחותה של סופי שהרימה אותי גבוה מעל הראשים של כולם. למספר דקות ראיתי הכל. השירים שאני כל כך אוהבת עברו מהר מדי. אני מסכימה עם מישהי מפה שכתבה שאחד הביצועים היותר טובים היה של 5 = 2 + 2. מדי פעם טום יורק צחק צחוק שטני שכזה שהיה נורא נחמד. הדרך חזרה באוטובוס עברה בצורה חלקה לחלוטין, ללא בעיות או תקלות. אתמול היה חגיגה של דיכאון. זו הייתה החלטה של הרגע האחרון- הבנתי כמה מטומטם מצידי יהיה לפספס אותם כשאני לגמרי יכולה להרשות את עצמי. אני שמחה שהלכתי, שעברתי את החוויה הזו. האבסורד הוא שבCreep כל ה47 אלף הריעו ש"I don't belong here".

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי urnotalone , 20/7/2017 18:12