10/2017

Always the summers are slipping away

אין לי כוח לחיים האלה שום דבר לא הולך לי אין לי עבודה כל הזמן אומרים בסוף לא חבר שלי רוצה להפרד ממני מה עוד? זו תקופה נוראית.. קשה לי להסתגל לכלום שיש עכשיו. לא מצליחה לראות סיבה להיות .. אני לא רואה את עצמי מצליחה בכלום. ורואה את עצמי בסוף לבד . רואה את הנפש שלי מתפוררת מתרסקת למטה בועטים בה מכל הכיוונים ואף אחד לא עוצר העולם הזה מטורף בשבילי.. ואין דרך לשנות את זה גם אם לרגע נראה שהכל עבר.. זה שוב חוזר כמו סערה שמביאה איתה סופת רגשות עד שהיא חולפת ומשאירה שלוליות של דמעות ..