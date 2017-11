קווים לבדידות - רפלקציה

11/2017

טוב אני מבין, אני נכנע, אני רוצה אחרת אני פותח לב לשינוי

מסע ארוך מתחיל, אני יודע אני פותח לב לנחמה

אז בתהליך הפנימי שאני עוברת בחצי השנה האחרונה החלטתי שהשנה אני מפסיקה להאבק ב״חרם״ שיש כנגדי בלימודים.

לא רוצים? לא צריך.

זה לוקח אנרגיות כי הרבה דברים אני צריכה לעשות לבד ((ואני צריכה ללמוד לסמוך על עצמי)

אבל מצד שני חוסך אנרגיות - מרגישה שזה כמו בבריכה שאת קופצת לתוכה וצריכה להגיע לצד השני- אם בעבר בעתי לכל הכיוונים או שזה היה כמו כלב שמנסה ללכת במים ולהגיע לצד השני, עכשיו אני כבר מרוכזת כל כולי בתוכי ושוחה מדויק יותר לעבר המטרה. התוצאות בינתים מדברות בעד עצמן-

הציונים שלי לא נפגעו ודווקא נמצאים במקום טוב יחסית לשאר הכיתה(555).

מה שקצת מפריע לי זה שאם אני יוזמת דיבור עם אנשים מהמחזור שלי זה נטו להשיג תשובה לשאלה ספציפית ולא מעבר, קצת מרגיש לי ניצול. אני גם מפחדת שהמשפט של ״if you can't beat them, join them״ ידבק אלי ובסוף עוד אהיה רק אינטרסנטית ואשתמש באנשים רק כל עוד הם מועילים לי אבל אולי זה יותר מדי מחשבות לעכשיו

מה שכן, זוכרים את הקורס שהייתי בו שנה שעברה? אז השנה החלטתי לקפוץ שוב מעל הפופיק ולקחת את הקורס המתקדם שלו = לקחת את הקורס התיאורטי עם עוד כמה תרגילים תכנותיים. גולת הכותרת היא שמדובר על קורס לתואר שני או לסטודנטים מצטיינים.

אני לא בתואר שני ולא סטודנטית מצטיינת אבל ביקשתי אישור להצטרף והצלחתי :)

הבעיה ששוב צריך להגיש תרגיל בזוגות. אפשר לבד אבל המרצה מעדיפה שלא

הלכתי אליה השבוע לשאול שאלה על תרגיל להגשה והיא שאלה למה אני עושה לבד ואמרה שהרבה יותר קל ביחד (מה שנכון)

עניתי בכנות שלא מצאתי מישהו, שבשנה שעברה התבזבזו לי אנרגיות על לחפש להיות עם מישהו בקבוצה ולכן אני מעדיפה להיות לבד.

היא אמרה שהיא תשאל בשיעור מי עושה לבד ושתשדך אותי עם מישהו (אבל כרגיל, היא שכחה )

הדבר שאני עדיין צריכה לעבוד עליו זה להבליג כשאני מבקשת עזרה ומשקרים לי בפרצוף שאין להם מושג על מה מדובר או ש״אני בכלל לא התחלתי״.

אני צריכה לזכור שזה לאו דווקא קשור בי

ושלא הכל תלוי בי