איך הצלחתי לקבל כרטיס ששווה כמה מאות שקלים בחינם

3/2017

אז לאחרונה היו לי המון דברים שלא הלכו כמו שקיוויתי (בי התמחות קיץ בגוגל ובמיקרוסופט) אבל החלטתי

שאני מנסה להסתכל על הדברים החיוביים ולכתוב עליהם

אז רציתי לספר על איך הצלחתי לקבל כרטיס לכנס מקצועי (שעולה מעל 600 ש״ח) במתנה אבל נתחיל מהכנס-

מדובר על הכנס המקצועי הראשון בתשלום(והשני שלי בכלל) שאני משתתפת בו בתחום מדעי המחשב.

הוא יתקיים במלון בת״א ואני סופר מתרגשת לקראתו (דמיינו פה מישהי קופצת מאחורי המסך)

אבל גם קצת חוששת שלא אבין את הרוב.. ניחא, גם אם אבין את חלקו אז עדיין הרווחתי :)

אני גם מקווה לתפוס שם קשרים לעתיד (משרות סטודנט, come to me) אבל זה יהיה עוד בונוס נחמד

בכנס יהיו הרצאות על מציאות וירטואלית (וכל מיני הדגמות מגניבות), הדרכות על בינה מלאכותית וכל מיני סדנאות

על ראייה חישובית ומכוניות אוטונומיות.

ועכשיו לחלק המעניין- איך הצלחתי להשיג כרטיס במתנה

כשראיתי את הפרסומים לכנס, ידעתי שאין סיכוי שאני מוציאה סכום כל כך גדול על משהו כזה.

הכנס מאוד עניין אותי וחשבתי לעצמי- איך אפשר בכל זאת לקבל כרטיס חינם או במחיר מופחת?

שמתי לב שיש כרטיסים במחיר מופחת לסטודנטים במחיר של כמעט 370 ש״ח אבל לי זה עדיין היה יקר מדי.

פתאום צץ לי רעיון - הסתכלתי מי הספונסרים של הכנס.

לרוב החברות שנותנות חסות לאירועים, גם מחלקות כרטיסים לאותו האירוע. אספתי את כל החברות שנותנות חסות לכנס

ושמתי תמונה של כל הלוגואים בפוסט בפייסבוק ושאלתי מי עובד באחת החברות הללו ויוכל להעביר לי כרטיס.

פניתי גם לחברות שלי שידעתי שעובדות במקומות שנתנו חסויות וביקשתי שאם הן יקבלו כרטיס ולא ירצו ללכת,

אז ממש אשמח לקבל את הכרטיס

ואז חיכיתי

זה לא עבד ולא קיבלתי תגובות (חוץ מכמה לייקים).

פתאום קלטתי שאחד מהארגונים שמשתפים פעולה עם מארגני הכנס הוא ארגון שיצא לי לעזור לו לאחרונה והחלטתי לכתוב

למישהי בכירה בארגון ולשאול אותה אם אולי יש להם כרטיס לתת לי. היא אמרה לי לשלוח מייל למנכ״ל הארגון וזה בדיוק מה שעשיתי.

המנכ״ל מסרה לי שהיא תבדוק את העניין

ואז חיכיתי

שבוע אח״כ קלטתי שעדיין לא קיבלתי תשובה ופניתי לאותה הבכירה שפניתי אליה בתחילה והיא אמרה שהיא תבדוק את העניין

ושוב חיכיתי

פתאום בתחילת השבוע אני מקבלת מייל מאותו הארגון שהם שמחים להעניק לי כרטיס כהוקרת תודה על התרומה שלי עבורם.

הכנס בשבוע הבא ובגלל שזה נפל עלי ברגע האחרון, יוצא שאצטרך לבטל את כל מה שיש לי באותו היום (כי עם כל הכבוד,

כנס כזה לא מגיע בכל יום) אבל אני חושבת שזה יהיה שווה את זה

המסר שלי - אם בא לכן משהו ממש חזק אבל חסומה לכם הדלת, נסו לחשוב איך אפשר להכנס דרך החלון.

צריך הרבה חוצפה ותעוזה אבל אם תהיו חביבים ותגיעו עם גישה חיובית, יש סיכוי שבסוף זה אפילו יעבוד