Kyoukai no Rinne – אנימה מומלצת? לא בדיוק.

עונת האנימה אביב 2017 נפתחה לפני כמה שבועות, ואני מציין עשור מאז התחלתי לעקוב אחר עונות השידור ביפן. בדומה לתהליך שתיארתי בפוסט הקודם, גם כאן השנים הראשונות אופיינו בצפייה חסרת אבחנה בהרבה מאוד זבל. אני זוכר את עצמי מעדכן בקדחתנות גליונות נתונים באקסל בניסיון לעקוב אחר כל הסדרות שצפיתי בהן בו זמנית. הרגשתי כמו מי שטעה לתוך כרם ענבים והוא טורף מכל הבא ליד לפני שמישהו יקפיץ את השומר שיבעט אותו משם. אבל השומר לא בא, ואחרי שנתיים ומעל 100 סדרות (רובן של 12 פרקים, זה לא הרבה כמו שזה נשמע) נרגעתי. הבנתי שאת הענבים אני יכול לאכול בסבבה שלי, ואת הבוסר אפשר להשאיר על הענף לשועל קצת פחות מנוסה. ניסחתי לעצמי כללי אצבע באשר לכמה סדרות לראות בעונה, איך לבחור אותן ומתי לצפות בהן. זה פינה לי הרבה מאוד זמן חופשי שיכולתי להקדיש כראוי לצפייה אובססיבית בסטארקראפט. בשנים האחרונות אני עוקב אחרי בערך שלוש סדרות בעונה (כלומר, בכל רגע נתון ישנן שלוש ארבע סדרות שאני עוקב אחריהן על בסיס שבועי), ואחת לכמה שבועות אני מוריד סדרה מעונות עברו ועושה לה מרתון (בינג', קוראים לזה הילדים היום. מה הם מבינים). במילים אחרות – אני רואה הרבה, הרבה פחות אנימה. וכשאני בוחר סדרה לראות, אני מרגיש שהיא ממש צריכה להוכיח את עצמה. ...ולכן זה קצת מפתיע, את עצמי לפחות, שהסדרה Kyoukai no Rinne נכנסה לרשימה המצומצמת הזו. זו לא סדרת מופת, ואפילו לא סדרה שאני מרגיש בנוח להמליץ עליה. ובכל זאת, כשהיא שבה עכשיו לעונה שלישית, שמחתי ממש. האנימה מבוססת על מנגה (קומיקס, למי שהנושא זר לו) שנכתבת על ידי רומיקו טקהאשי (Rumiko Takahashi). אנחנו מכירים אותה בעיקר מ-Ranma1/2 ו-Inuyasha, שתי סדרות ששודרו בערוץ הילדים בשעות הערב לפני יותר מעשור. רומיקו, שהתחילה להפגיז כבר בסוף שנות השבעים, היא אחת הנשים העשירות ביפן, והסיפורים שלה נמכרו ביותר מ-200 מיליון עותקים ברחבי העולם. למרות שהפופולריות שלה בארצה מעולם לא דעכה, בשנים האחרונות יש נטייה מאוד חזקה בקהילות צופי האנימות / קוראי המנגות שמחוץ ליפן לזלזל בה. האמת? יש לזלזול הזה סיבה טובה: Ranma1/2 זו סדרה שלא התבגרה בחן (וספק כמה חן היה לה כבר בסוף שנות השמונים), ו-Inuyasha סבל מקללת הסדרות הפופולריות שרצות במגזינים הגדולים – הסדרה פשוט לא הסתיימה, שנים על גבי שנים אחרי שהיא כבר מיצתה את עצמה מכל הכיוונים.



Rokudou Rinne. נראה מוכר? זו הסיבה, כנראה, ש-Rinne כמעט ולא זוכה לקהל מחוץ ליפן, וקשה למצוא בלוגר בעל שיעור-קומה שאשכרה צופה בה (ולא, אני לא מתכוון לטעון שאני בלוגר בעל שיעור קומה. אני מתלונן על כך שאין לי איפה לקרוא מה אחרים חושבים על הסדרה הזו). ביפן היא דווקא זוכה לאחוזי צפייה גבוהים באופן מפתיע. שמעו, זה לא עניין של מה בכך שסדרה זוכה לעונה שלישית, בעיקר כשכל עונה היא double cour, כלומר 25 פרקים במקום ה-12 המסורתיים. אני מודה שבפרקים הראשונים צפיתי בספק רב. במבט ראשון, זה נראה באופן חשוד כמו יציר כלאיים חסר בושה בין ההומור האפיזודי של Ranma והאלמנטים הפנטאסטים של Inuyasha. במבט שני, החשד הופך לעובדה גמורה. זה בדיוק מה שזה. אבל האם זה דבר רע? לא. Rinne לא מציית לאף אחד מהטרנדים של תעשיית האנימה של השנים האחרונות, ובמובן הזה הוא משמש משב רוח מרענן של נוסטלגיה (הו, האוקסימורון). רומיקו עושה מה שבא לה, והאמת היא שבגילה, עם רשימת ההישגים שמאחוריה ועם חשבון הבנק המנופח שלה – אין לה שום צורך לעשות משהו מלבד מה שבא לה. אז מה יש לנו שם? רוקודו רינה (Rokudou Rinne) הוא נער בן 16 ממוצא מעורב: בן אנוש מצד סבו, ושיניגאמי (מלאך מוות) מצד סבתו. וכך יוצא שהוא חיי חיים כפולים: מצד אחד הוא חי בעולם בני התמותה והולך לבית הספר התיכון. מצד שני, הוא עובד בתור שיניגאמי, כלומר, מסייע לנשמות שנשארו בעולמינו להמשיך הלאה לעולם הבא, כדי שבסופו של תהליך יוכלו להיוולד מחדש.



רינה וסאקורה. ניסיתי לשכנע את פרפל לתת לי להעלות תמונות מיפן שסאקורה מסתירה אותה, אבל היא לא הסכימה. עד לכאן, סיפור יפני טיפוסי (הם אוהבים את השיניגאמי שלהם). אבל המתח הבסיסי בעלילה הוא שרינה הוא מאוד, מאוד עני. ניתנים לכך כמה הסברים במהלך הסדרה (בין היתר, אביו הנוכל החתים אותו על ערבויות לחובותיו הרבים). התוצאה היא שרינה גר בבניין נטוש בשטח בית הספר, לובש תמיד את תלבושת הספורט שלו מבית הספר היסודי ומרכיב, בשעות הפנאי, פרחים מלאכותיים כדי להשלים הכנסה. אחת הבדיחות החוזרות על עצמן היא שרינה (שאינו שיניגאמי מלא) נאלץ לקנות כל מיני עזרים בעולם שמעבר (פצצות עשן שמאפשרות לראות רוחות, למשל) כדי להצליח בעבודתו, והמחיר שלהם יורד מהתשלום הזעום שהוא מקבל על טיהור מוצלח. ומדובר באמת במחירים מגוחכים – רינה יכול לפרוץ בדמעות של דם על אובדן של 100 יין (באיזור ה-3.5 שקל). מצד שני, כשמישהו מרחם עליו מספיק כדי לתת לו כדור אורז או חצי סנדוויץ', עיניו בורקות בהתרגשות והוא גולש לתיאורים מופרזים על טיב המנה.

רינה נותן לסאקורה מתנה. כן, זה לא נשמע כל כך מצחיק, כשחושבים על זה. גם לא זה שכמעט כל הרוחות שרינה שולח לעולם שמעבר הן של נערים ונערות שמתו בדמי ימיהם. למעשה, זה דיי מדכא. אבל היי, זו אומללות של מישהו אחר! צחק בקול פרוע, חה-חה! את התוכנית מלווה קריין שמפעם לפעם עוצר את ההתרחשויות על מנת לתת לצופה עצות פיננסיות רלוונטיות, כמו "לעולם אל תחתום ערבות למישהו שאינך מכיר!" או "תמיד שלם בזמן, כדי להימנע מקנסות!". בהחלט אפשר למצוא כאן סאטירה ביקורתית וקשה כנגד יפן הקפיטליסטית, השקועה, להזכירכם, במיתון כבר כמעט שלושה עשורים. אבל זה בעיקר מצחיק אותי. למען האמת, כשהפרקים הראשונים שודרו לפני כשנתיים, הצחוק היה מעורב בכאב אמיתי. הייתי אז בשיא המשבר הכלכלי הפרטי שלי. הבדיחה האהובה עלי מאותם זמנים היא שבשביל לקנות מסטיק, אני צריך להגניב אותו לרשימת הקניות של אמא שלי. רק שזו לא באמת היתה בדיחה (אפילו שאני לא לועס ולא קונה מסטיקים) – זו היתה מציאות מבאסת ולא-נעימה. יכול להיות שזו הסיבה לכך שרינה מצא אצלי מקום חם בלב, ובסופו של דבר גם בחרתי להשתמש בו כמסכה בתמונות שאני מפרסם מיפן.



אבא של רינה, הנוול הראשי בסיפור, גונב מרינה הקטן את פסחזון היפני. לסיכומו של דבר, האם אני ממליץ על Kyoukai no Rinne? לא, כי אני חושש שהסיבות שאני אוהב את הסדרה הזו הן סנטימנטליות ואידיוסינקרטיות. האם אשמח לשמוע שמישהו אחר עוקב ואוהב? מאוד.

