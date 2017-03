כינוי:

יומן מסע - יפן, 2014. פרק שלוש עשרה: קיוטו, טייק טסו.

9.11.2014 – יום א'

תקציר קורותינו עד הלום: קצת אחרי שנחתנו ביפן הבנו שהשארנו בבית את כרטיסיי הרכבת שכל תוכנית הטיול שלנו היתה בנויה סביבם. אמא שלחה לנו אותם במשלוח אקספרס של FedEx, ולאחר תלאות מרובות הובטח לנו שהכרטיסים יגיעו ביום שני. בצר לנו, הארכנו את שהייתנו באוסקה ביום נוסף על חשבון הביקור המתוכנן ביאקושימה. דבר נוסף שקרה קצת אחרי הנחיתה הוא שאיבדתי את הקול ונאלצתי לתקשר עם העולם החיצון בלחישות מעוררות רחמים ופנקס קטן ומעורר רחמים עוד יותר. ופרט אחרון – הביקור הראשון שלנו בקיוטו היה קצת חפוז ולא מתוכנן כמו שצריך, אז החלטנו לנצל את היום הנוסף שנכפה עלינו בחבל הארץ קנסאי לגיחה שניה לעיר הבירה ההיסטורית של יפן. את הביקור השני שלנו בקיוטו החלטנו למקד באטרקציה בשם "הרכבת הרומנטית": קו רכבת המחבר בין איזור ארשיאמה (Arashiyama) לעיירה כפרית בשם קמאוקה (Kameoka). מדובר במסלול מתפתל וישן שנמתח בין הרים וגאיות ורץ לאורך ערוץ הנהר. כשהיפנים החרוצים חנכו מסלול חלופי ב-89, ישיר ומהיר יותר, הם החליטו לשמר את המסלול הישן לצרכיי תיירות. הם ארגנו רכבת רטרו (בהחלט לא הרכבת שהסיעה נוסעים כשהקו היה בשימוש תחבורתי) וקראו לה הרכבת הרומנטית. תאכל'ס, לא צריך יותר מזה. כדברי המשורר: If you build it, they will come.



מאיפה הם הקריצו את הקרון הזה, זאת לא אדע. התמונה מהאתר www.japan-guide.com הרכבת הרומנטית נוסעת הלוך ושוב בין שתי תחנות. האפשרויות הן כדקלמן: לקחת את הרכבת הרומנטית בשני הכיוונים; לקחת את הרכבת הרומנטית לכיוון אחד ואת הרכבת המהירה בשני; לקחת את הרכבת הרומנטית לקמאוקה, ולחזור בשייט לארשיאמה. אנחנו החלטנו לקחת את הרכבת המהירה דווקא לקמאוקה, ומשם לקחת את הרכבת הרומנטית חזרה לקיוטו. השיקול שלנו היה שבאופן הזה כנראה שהרכבת הרומנטית תהיה עמוסה פחות. היום הזה היה מיוחד – בפעם הראשונה מאז הגענו ליפן, ירד גשם. ביפן יורד הרבה גשם; רובו יורד דווקא בקיץ ובתחילת הסתיו – ספטמבר ואוקטובר הם עונת המונסונים, סופות הגשם ששוטפות את מזרח אסיה כל שנה, מצמיחות אורז מצד אחד והורסות כמעט כל דבר אחד מצד שני. בכוונה דחינו את הנסיעה שלנו לנובמבר, כדי להימנע ממונסונים. כשקמנו בבוקר וירד בחוץ גשם קצת נבהלנו. פחדנו שנאלץ לבטל את התוכנית לבקר שוב בקיוטו. אבל הגשם התברר מסוג שאנחנו לא מאוד רגילים אליו בארץ – גשם מנומס. מעין טפטוף עליז שנמשך ונמשך, נפסק קצת לפעמים, אבל לא מתגבר יותר מדי. חיכינו לאחת ההפוגות האלו ושמנו פעמינו לקונביני הקרוב וקנינו זוג מטריות. כבר כתבתי על היחס של היפנים למטריות – זה בערך הדבר היחיד שצריך להיזהר שלא יגנבו לך אותו ביפן. הם אפילו לא רואים בזה גניבה. קורה גם שבעל המקום פשוט נותן את המטריה שהשארת במתקן למישהו שאין לו. ואם אתה מתלונן, ומישהו אחר שם שם בינתיים מטרייה נוספת, פשוט יתנו לך אותה כדי שתשתוק. במילים אחרות – פעם אחת, לפני הרבה שנים, מישהו גנב ממישהו אחר מטריה, ומאז כל יפן עסוקה במלחמת מטריות קארמית שלא נגמרת. המטרייה ה"סטנדרטית" היא מטריה שקופה וקטנה יחסית למה שאנחנו רגילים אליו. לא הגודל ולא השקיפות הם מקריים: מדובר במטריות שמאפשרות לאנשים לנוע בצפיפות מבלי להתנגש אחד בשני, הכרח מעשי בכרכים המאוכלסים בצפיפות של יפן. למעשה, שימוש קצר במטריה ברחוב גרם לי לתהות למה לא כל המטריות בעולם שקופות על פי חוק. חשוב לציין שהמטריות גם זולות למדיי – באיזור ה-20 שקל לחידה – ככה שלהרים אחת כשבחוץ יורד גשם ואתה ממהר לעבודה לא נראה כדבר הכי נורא בעולם (למעט העובדה שאתה דן בכך מישהו אחר לריצה בין הטיפות). וכך, מצויידים במטריות, יצאנו לדרך. רכבת תחתית ל-kita ומשם רכבת מהירה לקיוטו, מרגיש כבר לפי נוהל מסודר. מתחנת קיוטו לקחנו רכבת לאיזור ארשיאמה ועלינו על הרכבת המהירה לקמאוקה. צריך להבין – כל הפואנטה של הרכבת המהירה יותר זה שהיא לא מתפתלת בין הגאיות והנהר – היא חוצה אותם בשורה של מנהרות וגשרים. ועדיין, הנוף מהמם, בעיקר כשאתה מגיח מתוך מנהרה חשוכה אל תוך התפוצצות של נקיקים משוננים, מי נהר שוצפים וצבעי השלכת של העצים שמתעקשים לבקוע מבעד לאדמה הטרשית. היינו כל כך בשוק ממה שראינו שפרפל לא חשבה אפילו לשלוף את המצלמה ולתעד את המראה. ומסביבנו הרכבת היתה מאוכלסת בדלילות בתלמידי בית ספר יפנים בתלבושות אחידות, משחקים בטלפונים שלהם בשיעמום מופגן ובאפתיות מוחלטת לנוף הפראי. טבעי, אני יודע, ובכל זאת – אומר משהו עצוב קצת על טבע האדם. מה אכפת לו ליפני אם ההר הוא ירוק, או אם הנוף כמעט והוציא לנו את העיניים. כשאתה רואה את זה כל יום, הטלפון יותר מעניין. זו גם היתה הנסיעה שבה גילינו דבר מדהים נוסף על הרכבת ביפן – המושבים מתכווננים! כלומר, משענת הגב מורכבת על מנוף וניתן להזיז אותה. הזזת לכיוון אחד, והמושב פונה לכיוון הנסיעה. הזזת לכיוון השני, עכשיו אתה יושב בניגוד לכיוון הנסיעה. נפלא. הנסיעה היתה דיי קצרה – חמש עשרה דקות בלחץ - וכבר ירדנו באיזור כפרי ומנומנם. משם הלכנו ברגל כמה מאות מטרים לתחנת הרכבת הרומנטית. ההליכה עצמה היתה רומנטית למדי – גשם מנומס, שדות אורז עצומים מכל צד, ומעבר להם – הרי ענק ירוקים ומהבילים. זה משהו שאף פעם לא נתתי עליו את הדעת – הרים מעלים אדים בגשם, מסתבר. זה נראה קצת כמו שריפת יער, רק בלי אש, ובמזג אוויר קר. הדרך הרומנטית לרכבת הרומנטית. הגענו לתחנה, שהיתה מבנה עץ רב-קומתי, טיפסנו לקומה העליונה ורכשנו כרטיסים. היו לנו 40 דקות להרוג, אז ירדנו למטה והצצנו במין ירקנייה מאולתרת שמישהו ארגן שם. שמתי לב לאפרסמונים, שהיו גדולים בהרבה ממה שהייתי רגיל לו מהארץ. התלבטתי אם לקנות קלמטינות ובסוף החלטתי שלא מתחשק לי לסחוב אותן כל היום. במקום זאת חזרנו לתחנה וקנינו מנת אודון לי וסובה לפרפל. באופן אופייני לי, ולפרפל פחות, מכל זה שהיה לנו הרבה זמן להרוג כמעט ואיחרנו; מבט מקרי בשעון גילה לנו שהרכבת אוטוטו מגיעה, אז השארנו את הסוף של האוכל ורצנו לרציף שלמעלה. דקה לאחר מכן, היא הופיעה. במקרה ושכחנו לרגע שאנחנו ביפן. אני לא יודע מה הדברים האלו אמורים להיות, ומשהו אומר לי שאני גם לא רוצה לדעת. הרכבת היתה עמוסה בתיירים, רובם יפנים, השאר סינים ומעט קוריאנים. על אף הצפיפות מצאנו מקום נחמד לשבת בו. הרכבת אכן היתה רומנטית, במובן שבו מושבי עץ לא-נוחים הם רומנטיים, ומולנו ישב זוג יפני צעיר שהתלהב מהמעמד אפילו יותר מאיתנו. הנוף היה אותו נוף מטורף שראינו בדרך לשם, רק שעכשיו נסענו מספיק לאט כדי שנוכל להתמקד בפרטים: עצים, צוקים, מים, קצף – נוף מרהיב זה לא משהו שקל לי לתאר. אז במקום זאת, קבלו סרטון רועד באיכות גרועה: אחרי 25 דקות של התרגשות ורומנטיקה מתפרצת הגענו לתחנה שבקצה המסלול. מסיבה לא ברורה הייתי באותו הזמן תחת הרושם שהרכבת הרומנטית ממשיכה עוד קצת ויש לה עוד תחנה בהמשך המסלול, עובדה שעשויה להסביר קצת מהבלבול שלי באשר לטופולוגיה המקומית בהמשך היום. אנחנו, בכל מקרה, רצינו לרדת מהרכבת כי שמענו שיש שם יער במבוק מסתורי שכדאי לראות.



אני לא יודע מה מטריד יותר, זה שהדברים האלו מתעקשים לצוץ שוב, או זה שמישהו החליט לסדר אותם לפי גובה. אחרי חמישה ימים בהם נעתקתי אלם, הקול שלי החל לחזור סוף סוף, וכשירדנו מהרכבת הרומנטית ניהלתי שיחה ראשונה ביפנית שלא היתה מורכבת מלחישות מעוררות רחמים; בכניסה ליער הבמבוק עמד בחור יפני צעיר עם ריקשה וניסה לשדל אותנו לעשות סיבוב. סרבתי בנימוס, והסברתי לו שאנחנו לא מעוניינים כי הוא נראה מאוד מסכן כשהוא סוחב אנשים בריקשה. הוא צחק ואמרת שזה בעצם כיף. ובכל זאת, לא היינו מעוניינים. אני לא רוצה שסוסים יסחבו אותי, אז אנשים? מה שמצא חן בעיניי במיוחד היו הנעליים שלו, מהסוג ששמעתי אנשים מתייחסים אליו כאל ninja-turtle feet. ההליכה ביער הבמבוק היתה נעימה. הגשם והשמש בקושי חדרו מבעד לסבך. עכשיו כבר שמענו הרבה יותר סינית וקוריאנית מאשר יפנית. חוץ מבמבוק, היו שם הרבה קברים. הרבה מאוד קברים. חלקם באיזורים תחומים, חלקם סתם בצד הדרך. והרבה פסלים. הרבה אבן, באופן כללי. מדי פעם היו שלטים של אין כניסה (למתחמי קברים מיוחדים, כנראה) וגם שלט אחד שלא כל כך הבנתי אבל צוייר עליו כלב עם איקס אדום גדול. הייתי נוטה לפרש אותו כ"אין כניסה לכלבים", אבל לך תדע עם כל הסינים והקוריאנים שהיו שם, אולי זה היה בכלל "נא לא לאכול את הכלבים". אם אין במבוק, שיאכלו קברים. המשכנו ללכת ופתאום, ללא אזהרה, הגחנו לתוך רחוב תיירותי רחב ידיים. המשכנו ללכת בכיוון שבו רוב האנשים הלכו, סומכים על חוכמת ההמונים. עברנו על פני כניסה למקדש והחלטנו להציץ. בצורה אופיינית לקיוטו, המקום התברר כמתחם רחב ידיים עם מספר מוקדים. בין היתר היו שם גם אוטובוסים מלאי תלמידים. עשינו שם סיבוב ואיתרנו שירותים ניידים. פרפל ביקרה שם וחזרה ובפייה בשורה מרעישה. השירותים היו מטונפים – ככל הנראה, השירותים הכי מטונפים ביפן. הכניסה לרחבת המקדש. מפה נכנסנו, אך לא מכאן יצאנו, ססס'אמק. Your guess is as good as mine.... עכשיו הזמן לעצור רגע ולהסביר מה עומד לקרות. כמו שציינתי, המתחם היה גדול מאוד, ואנחנו עשינו בו סיבוב. למיטב הבנתי, בעוד שנכנסנו דרך השער המזרחי, יצאנו משם דרך השער דרומי. רוצה לומר – יצאנו לתוך רחוב שונה מזה שהיינו בו קודם. לו היינו ממשיכים ללכת מבלי להיכנס למקדש, היינו מגיעים לתחנת אראשיאמה האהובה מקץ דקה או שתיים. אבל מכיוון שיצאנו לתוך רחוב אחר, וחשבנו שמדובר באותו רחוב ממקודם, המשכנו לרדת דרומה במורד הרחוב אבל לא הגענו לתחנה. תחת על זאת, הלכנו בערך עשר דקות עד שהגענו לנהר. הנהר היה נחמד, בסך הכל, והלכנו קצת לאורכו, אבל אבוי, לכיוון שרק הוביל אותנו הרחק מהעיר. ואז דרך האספלט שלאורך הנהר נסתיימה בבקתת עץ ואחריה רק צוק סלעי. בשלב הזה הבנו שאנחנו צריכים לחזור אחורה. אבל זה גם היה הרגע שבו ראיתי שביל שמוליך לפארק והחלטתי שאני יודע פחות או יותר באיזה כיוון צריך ללכת, אז למה לא לחתוך דרך הפארק. Big mistake. הערב כבר החל לרדת והיום החל מחשיך. לא בדיוק רצינו להתקע באמצע פארק בחושך – לא היתה שם תאורה משום סוג – אבל מייד בכיסה ראינו שלט שטען שתחנת ארשיאמה נמצאת לא רחוק בהמשך השביל. גם את זה צריך להסביר. ליפנים יש קטע לקרוא לתחנות רכבת משניות על שם התחנות המרכזיות יותר שמקיפות אותה. למשל, נאמר שיש תחנה בשם "בן זונה" ותחנה בשם "מניאק". אבל יש גם תחנה ביניהם, שהיא לא יותר מדי חשובה. אז לתחנה הזו יקראו "בן זונה מניאק". יכול להיות שהנוהל הזה קיים ברוב העולם המתועש, אני לא יודע. כל מה שידעתי הוא שבשלט היה כתוב Torroko Arashiyama, והחלק של ה-Torroko לא הפריע לי יותר מדי – ארשיאמה היא ארשיאמה, לא? אז התחלנו ללכת. ובתוך רגע החשיך. הלכנו בפארק שעל פי כל האינידיקציות הוא מקום יפייפה, אבל לא ראינו כלום חוץ ממה שיכולנו להאיר עליו עם הפלאש של הטלפון. הדרך נראתה כמתמשכת לנצח. אתם עשויים לשאול בוודאי למה לא נעזרנו ב-GPS, והתשובה היא שהשירות פשוט לא עבד בפארק. מבט אחרון לכיוון רצועת החוף לפני שאנחנו ממשיכים בשביל אל תוך הפארק. החשכה עומדת לרדת. סוף כל סוף הגענו למשהו שנראה כמו מבנה מעשי ידיי אדם. לא בדיוק המקום שחשבתי עליו, אבל תחנת רכבת מוקפת גדר. בעודנו מסתובבים ומחפשים מהיכן נכנסים, הבחנתי באיש אבטחה שמתהלך לו שם. קראתי אליו ושאלתי כיצד נכנסים. האיש, יכול להיות שהיה קצת שתוי (זאת יפן אחרי השקיעה, ככלות הקול) ניסה להסביר לי משהו שלא בדיוק הבנתי. מה שכן הבנתי הוא שהמקום סגור, ואפשר רק לרדת שם, לא לעלות. שאלתי אותו איך אני מגיע לרכבת שכן אפשר לעלות עליה, והוא הצביע לאיזה כיוון כללי ואמר שאם נלך לשם נגיע בסוף לרכבת של JR. הודיתי לו והמשכנו ללכת. אומנם לא ידעתי בדיוק לאן, אבל אחרי שיצאנו מהפארק וחזרנו לחיק התרבות המיושבת, כבר לא הייתי כל כך לחוץ שנלך לאיבוד באמצע שום מקום ונאלץ לישון על האדמה. אז המשכנו ללכת. Yet another big mistake. לא ידעתי את זה בזמנו, ולמעשה הבנתי את זה רק אחרי כמה שעות של תחקור דקדקני בגוגל-מפס כהכנה לפוסט שעיניכם קוראות, אבל התחנה הזו שהגענו אליה היתה אותה התחנה שירדנו בה מהרכבת הרומנטית. במילים אחרות, הלכנו במעגל (יותר נכון בסוג של מצולע, ראה מפה בהמשך). ואולי זה הזמן לומר משהו על יכולות הניווט של ושל פרפל: אני מנווט על פי מפה מנטלית שיש לי בראש. תמיד יש לי איזשהו מושג איפה אני נמצא ביחס למקומות אחרים שהייתי בהם קודם, ואני יכול להשתמש במפה הזו כדי לחשב מסלולים משוערים. במילים אחרות, אני יכול להגיע ממקום אחד שהייתי בו למקום אחר שהייתי בו באמצעות מסלול שעובר במקומות שלא הייתי בהם קודם. החיסרון? המושג שיש לי של איפה אני נמצא ביחס למקומות אחרים שהייתי בהם הוא לפעמים שגוי מהיסוד, כמו במקרה דינן. לפרפל, בניגוד אלי, אין שום חוש התמצאות במרחב, אבל יש לה שיטת ניווט הרבה יותר אמינה, אם כי מוגבלת יותר; היא מוצאת את דרכה באופן אינדוקטיבי. יש לה זיכרון צילומי למקומות שהיא ראתה ולו בחטף, כך שאם היא נמצאת במקום שהיא כבר היתה בו היא יכולה תמיד לשחזר את הכיוון שהיא הלכה בו. במילים אחרות, אם היא יודעת שיש דרך להגיע מ-א' ל-ב', היא תמיד תוכל לשחזר את הדרך המסוימת הזו. זה מאוד שימושי לפעמים שבהם אנחנו חונים במקום לא מוכר והולכים משם ברגל כברת דרך. כמו יונת דואר, היא תמיד תוכל למצוא את הדרך חזרה על סמך רמזים חזותיים (טוב, אז לא בדיוק כמו יונת דואר). מצד שני, היא לעולם לא תיקח קיצורי דרך מתבקשים, פשוט כי במקרה שלה הם לא מתבקשים. בקיצור, אחרי שחזרנו בעצם לנקודת ההתחלה המשכנו ללכת, אבל במקום להתקדם מזרחה, מה שהיה מוביל אותנו לתוך העיר, עלינו צפנה, לתוך איזור דיי מושבניקי – בתים גדולים ומרוחקים זה מזה ושדות מפה ושדות משם. אחרי עוד עשר דקות הבנו שמצבינו עדיין עגום. הרחובות היו ריקים מאדם ואנחנו בבירור לא היינו בדרך לשום תחנת רכבת. המצב היה מגוחך – הצלחנו ללכת לאיבוד בעיר מרכזית וצפופה, החושך כבר ירד מזמן ועדיין לא היה לנו מושג איפה אנחנו. זה היה קצת מתסכל. זה היה קצת מלחיץ. אבל יותר מהכול – זה היה כיף. לא הללכת לאיבוד - זה היה מעצבן – כי אם הלהיות ביחד באוויר הפתוח באיזור שומם מאדם. ידענו שזה ערב שנזכור תמיד, ואם בעוד וכשנזכר בו שוב בעוד שנה או שנתיים או עשרים, נעשה כן בחיבה. אז למה לסבול ברגע עצמו? עקבנו אחר שדה רחב ידיים והגענו לפרשת דרכים. בדקנו שוב בגוגל-מפס, והפעם לפחות קיבלנו מפה עם מיקום משוער. לרוע המזל, לא יכולנו לראות לאיזה כיוון אנחנו ניצבים, כך שהיינו צריכים ללכת קצת ולחכות שהמיקום ייתעדכן לפני שיכולנו להבין אם פנינו לכיוון שרצינו. אחרי כמה נסיונות סרק, הצלחנו להתקדם בכיוון שחשבתי שהוא הכיוון הנכון. עלינו על שביל צר שהוביל אותנו ל.... עוד פארק. היססנו אם להכנס, אבל בסוף לא היתה ברירה. הלכנו קצת בשביל והגענו לביתן שירותים מואר באור יקרות. ובכניסה התנוססה לה באון מפת האיזור, עם ה"אתה נמצא כאן" המסורתי. השוויתי את המפה שעל קיר המבנה למה שהופיע לי בטלפון. זה לא נראה דומה אפילו. פרפל ניגשה אלי, לקחה ממני את הטלפון, הפכה אותו והחזירה לי אותו. אה-הא. עכשיו הכול מובן. זה היה הרגע שבו הבנו הדיוק איך ולאן צריך ללכת. והיה לנו דיי הרבה ללכת. חזרנו אחורה והלכנו והלכנו עד שהגחנו, סוף כל סוף, לרחוב ראשי. המשכנו בעוז, ובשלב מסויים עלינו על גשר להולכי רגל שחצה צומת מרכזית. אני מזכיר את הגשר מכיוון שהוא מסוג הדברים שאתה לא מצפה לפגוש ביפן, אבל הם למעשה דיי נפוצים בה; מבנה ברזל מכוער וחלוד שנראה שהוא עומד לקרוס תחת משקלו בכל רגע, עם מסמרים בולטים ויריעות מתכת מתקלפות. בקיצור – תאונת טטנוס שרק מחכה לקרות. וסוף כל סוף הגענו לחוף מבטחים, כלומר תחנת ארשיאמה. רציתי לאכול שם עוגת אורז כמו שאכלתי בפעם הקודמת, אבל כמעט שכל החנויות כבר היו סגורות, אז הסתפקנו ב-yakitori, שזה חתיכות עוף מטוגנות. לפי החישוב שלי צעדנו בערך שישה קילומטרים, אז לא פלא שהיינו רעבים. כשחזרנו לאוסקה עצרנו בנאמבה וחיפשנו עוד דברים לאכול. אכלתי טאקויאקי שהיה ממש טעים, ואז הזמנו שנינו מנת ראמן, שגם היה מצויין. ואם בסרטונים רועדים ולא מפוקסים עסקינן: תחנת ארשיאמה - ללא ספק אחד המקומות המסתוריים והקסומים בכל יפן.

והנה המסלול שלנו בכל הדרו. להגיע מנקודה א' לנקודה ב' מעולם לא היה מפרך יותר.

והנה חזרנו לדירה של טאמורה עייפים אך רצוצים – כלומר, מרוצים. הלכנו הרבה, ראינו יותר נוף פראי ממה שחשבנו לאפשרי, ובסך הכל היה כיף. אבל דבר אחר העיב, והעיב ברצינות, על מצב הרוח – איך שחזרנו נכנסתי לאינטרנט לראות מה קורה עם הכרטיסים שלנו. וובכן, הם הגיעו ליפן, כמו שהובטח. אבל במקום שנקבל אותם ביום ב', כלומר למחרת, נכתב שם יום ד'. יום פאקין ד', מה שאומר שאפשר לזרוק את כל מה שתכננו לשבוע הקרוב לפח, כולל מה שכבר שילמנו על הזמנות. גמלתי בליבי לטפל בעניין הזה פעם אחת ולתמיד, אבל לפני זה הייתי חייב לישון. הראמן שאכלנו כשחזרנו לאוסקה. טעים במיוחד באיזור חצות. אני *חושב* שקניתי את זה בכניסה ליער הבמבוק. הדבר שאני מחזיק ביד נקרא "דנגו", כדורים שעשויים מבצק אורז (נראה לי) ועליהם סירופ. מאכל מאוד דביק. הגוש הירוק שעל השולחן הינו עוגת אורז עם קצת מצ'ה, ממולא באנקו קצת פחות מגעיל מהרגיל.

